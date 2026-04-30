Новини Кіно 30.04.2026

Три серіали Apple TV отримали шість номінацій на премію Gotham Television Awards: “Pluribus” серед них

Андрій Шадрін

Три серіали Apple TV отримали шість номінацій на премію Gotham Television Awards: “Pluribus” серед них
Apple TV отримує шість номінацій у трьох проєктах премії. “Pluribus”, “Margo’s Got Money Troubles” (“У Марго проблеми з грошима”) і “Mr. Scorsese” (“Містер Скорсезе”) номіновані на Gotham Television Awards — це може поповнити трофейну колекцію Apple.


Apple TV дебютував у 2019 році з кількома ексклюзивними оригінальними серіалами та фільмами. Хоча платформі знадобився час, щоб набрати обертів, сьогодні вона регулярно відзначається в нагородній індустрії. Останні номінації — від премії Gotham Television Awards, церемонія якої відбудеться 1 червня. Три серіали Apple TV отримали загалом шість номінацій.

Pluribus уже здобував нагороди “Золотого глобуса” і премії Peabody, а тепер номінований на три Gotham Television Awards: у категоріях “Проривний драматичний серіал”, “Видатна головна роль у драматичному серіалі” (Рія Сіхорн) і “Видатна роль другого плану в драматичному серіалі” (Кароліна Видра).

Три серіали Apple TV отримали шість номінацій на премію Gotham Television Awards: “Pluribus” серед них
“Pluribus” / SortirAParis

Наступний — нещодавній серіал Margo’s Got Money Troubles. Він номінований у категоріях “Видатна головна роль у комедійному серіалі” (Елль Фаннінг) і “Видатна роль другого плану в комедійному серіалі” (Мішель Пфайффер).

Документальний серіал Mr. Scorsese завершує список із номінацією у категорії “Проривний нонфікшн-серіал”. Apple повідомляє, що досягла 800 перемог і 3 437 номінацій загалом. Раніше компанія вже вигравала Gotham Television Awards за серіали The Studio, Pachinko і CODA.


Загальне лідерство в номінаціях цього року утримує Netflix — платформа здобула 22 номінації, другою стала HBO Max із 19. Серіали Big Mistakes і Death by Lightning очолюють список із чотирма номінаціями кожен.

Три серіали Apple TV отримали шість номінацій на премію Gotham Television Awards: “Pluribus” серед них
“У Марго проблеми з грошима” / Apple Insider

Премія вже третій рік поспіль відзначає серіали в окремих категоріях: “Проривна комедія”, “Проривна драма”, “Проривний нонфікшн” і “Видатний міні-серіал або антологія”. Номінантів визначають комітети з кінокритиків, журналістів, програмних директорів фестивалів і кіно-кураторів, а переможців обирають окремі журі — з письменників, режисерів, акторів, продюсерів і монтажерів.

На церемонії також планується вручення почесної нагороди братам Даффер за їхній серіал “Дивні дива” на Netflix. Додаткові трибьюти будуть оголошені найближчими тижнями. Минулого року лауреатами стали “Підлітковість”, The Studio, “Піт”, “Соціальні дослідження” та Pee-wee as Himself, а почесні нагороди отримали Емі Шерман-Паллаціно, Деніел Паллаціно та Хван Дон-хьок.

Джерело: Apple Insider

