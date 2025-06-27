П’ятничний чат ITC: геймер без комп’ютера, керамічна «революція» та хмара проти даних

Зустрічайте традиційний п’ятничний чат та чергову підбірку цікавих і водночас легких підсумків цього тижня. Цього разу у нас звісно ж не обійшлося без Ілона Маска, революцій у науково-технічному прогресі, новин зі світу гаджетів та ігрової індустрії.

Три правила системного адміністратора у реальному світі бувають дієвіші за три істини Будди. Одне з них порушив користувач deus03690, який забув, що «резервні копії — святе». Карма наздогнала майже миттєво, й він втратив доступ до свого хмарного сховища на OneDrive й разом з цим 30 років роботи пропали даром.

Не секрет, що будь-які файли, які ви завантажуєте у хмару, перевіряються спеціальними алгоритмами на наявність вірусів, а в деяких випадках навіть на шкідливий (за думкою розробників) контент. Якийсь архів під паролем, чи просто двадцятирічний «кейген» цілком може дати старт процедурі блокування. Тож не забувайте, справді «вашим» є тільки те, що тихенько зберігається мінімум у двох екземплярах на жорстких чи оптичних дисках.

Постійні «революції» та винаходи у сфері акумуляторних батарей вже давно стали мемом серед поціновувачів науково-технічного прогресу. Ледь не щотижня ми чуємо про черговий винахід, який поміняє правила гри. Ось і цього разу Ion Storage Systems, яка починала як університетський проєкт, обіцяє нам нові твердотілі керамічні акумулятори. Додаткової ваги їх словам додає державне фінансування від Міністерства енергетики США.

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Отож, на виході нам обіцяють на 50% вищу щільність енергії у порівнянні з сучасними літій-іонними акумуляторами. І все це завдяки тривимірній пористій кераміці, яка виступає не тільки у ролі електроліту, а й своєрідним захисним буфером при циклах заряджання та розрядки. Як і будь-якій кераміці в цьому випадку для виробництва знадобляться спеціальні печі. Чекаємо на масштабування виробництва і комерціалізацію проєкту.

«Хто ти без свого костюма? — Геній, мільярдер, плейбой, філантроп». Якщо ви подумали, що мова йде про Залізну людину, то ні. І ще в цій послідовності досягнень забули вказати як мінімум декілька регалій. Історія з викриттям забороненого «шарингу» акаунту не поставила остаточну крапку в історії найвеличнішого геймера сучасності.

Нещодавно в рамках процесу Ілона Маска проти OpenAI виплила цікава інформація. Огляд мобільного телефону та електронної пошти позивачами виявив, що Маск не користується комп’ютером. З однієї сторони це виглядає, як спроба перешкодити огляду персонального комп’ютера видатного мільярдера. З іншого боку співробітники підтверджували, що Ілон Маск переважно працює зі свого смартфона. Як це корелює з видатними геймерськими якостями поки невідомо, можливо — це чергова засекречена технологія SpaceX?

Минулого тижня ми вже розповідали вам історію про те, як Nintendo тепер почала роздавати довічні бани для Switch 2 користувачам картриджа MiG Flash, який дозволяє запускати ігри з microSD. І ось деякі вчорашні поціновувачі консолей перетворюються в підприємливих шахраїв у спробі збутися своїх «заблокованих цеглинок».

Один з користувачів Reddit поділився своєю історією невдалої купівлі. Він придбав пристрій зі знижкою 50$ на Walmart, яким вже встигли покористуватись. Замість радості від проходження Mario Kart він отримує помилку 2124-4508, яка є свого роду вироком для Switch 2, адже ні скидання до заводських налаштувань, ні інші маніпуляції не зможуть оживити ігрову систему.

На щастя, обуреному консольному фанату таки вдалося отримати свої кошти назад. В реаліях нашого вторинно/третинного ринку та всіляких майданчиків накшталт Olx в перспективі можна нарватися на майбутні махінації зі Switch 2. Тому не забувайте старе прислів’я, що «скупий платить двічі, а дурний — тричі».

Поки на ITC точились словесні баталії щодо використання в геймінгу нових технологій від NVIDIA, декому вдалось знайти унікальний екземпляр Asus TUF 9070 XT OC, на кожусі якої красувався напис GeForce RTX. Як виявилось — це не єдина аномалія, адже один з учасників обговорення пригадав подібний випадок. Але цього разу з точністю до навпаки — на відеокарті GeForce RTX 5070 Ti знаходився напис Radeon. Тож не будьте такими категоричними при виборі техніки, адже помилка вендора може змусити вас змиритися з альтернативою, хоча й лише в рамках абревіатур.

Samsung нарешті представила свій новий флагманський процесор Exynos 2500, і це справді технологічний прорив — перший чип компанії на 3-нанометровому техпроцесі GAA. Характеристики виглядають гідно: 10 ядер CPU, GPU з трасуванням променів, нейронний блок на 59 трлн операцій на секунду, підтримка камер до 320 МП і навіть покращене відведення тепла. Здається, Samsung вирішила показати всім, що вони теж уміють робити серйозні чипи.

Але є одна маленька проблемка. Результати тестів Geekbench поки що не вражають, і Exynos 2500 програє конкурентам у продуктивності. До того ж через низький вихід робочих чипів їх кількість буде обмежена. Остаточний вердикт дізнаємося, коли чип з’явиться в Galaxy Flip7 — тоді й стане зрозуміло, чи вдалося Samsung створити справжнього конкурента топовим процесорам.

Торгівельна мережа «Алло» вирішила розширити асортимент «гаджетів» у своєму продажі й тепер пропонує електричні седани Xiaomi SU7. Це ті самі авто, які у 2024 році стали хітом і навіть вразили директора Ford, який кілька місяців їздив на SU7 і, мабуть, серйозно замислився про кар’єру. Доступні чотири моделі — від базової з запасом ходу 700 км до Ultra, яка розганяється до 100 км/год за неймовірні 1,98 секунди завдяки 1548 кінським силам.

Ціни стартують від 1,38 млн грн, що для електромобіля з такими характеристиками виглядає цілком адекватно. Правда, тепер в «Алло» можна прийти за новим телефоном, а вийти з автомобілем — це вже новий рівень імпульсивних покупок. Гарантія 2 роки або 50 тис. км пробігу теж радує, хоча цікаво, чи уживуться механіки в сервісних центрах поруч з майстрами по ремонту смартфонів.

GSC Game World випустила Zone Kit для створення модів до S.T.A.L.K.E.R. 2, і це справжній монстр — майже 700 ГБ незжатих ресурсів. Для порівняння, Creation Kit для Starfield займає всього 20 ГБ, а інструменти для Baldur’s Gate 3 — 150 ГБ. Тут же розробники вирішили дати модерам абсолютно все, що тільки можна. Epic Games Store показує 471 ГБ для завантаження, які після розпакування перетворюються на 659 ГБ. Черговий привід задуматися про купівлю додаткового SSD з більшою ємкістю.

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