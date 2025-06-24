Вживані Switch 2 масово продають онлайн — але «забувають» уточнити про блокування

Консоль Nintendo Switch 2

Офіційно ринок вживаних Nintendo Switch 2 — суцільне божевілля. Підприємливі користувачі почали продавати б/у консолі, але «випадково» не вказують про бан.

Після трьох тижнів з моменту релізу в інтернеті з’являються спокусливі пропозиції придбати вживані Switch 2 або картриджі. Але Nintendo створила чимало перепон для майбутніх перепродажів портативної консолі, бо тепер обдурити покупця стало ще простіше. І ось перші постраждалі вже дали про себе знати.

Найбільше проблем з тими, хто «мухлює» з картриджами MiG Flash. Користувачі звикли, що сторонніми картриджами зі слотом для microSD можна запускати ігри з ПЗУ-файлів. Проте японська компанія чітко попередила фанатів: якщо хочеш користуватися MiG Flash — отримаєш довічний бан. Без оскаржень.

Один з користувачів Reddit поскаржився, що йому змогли продати комплект Mario Kart у Walmart зі знижкою $50. Пристроєм уже користувалися: код на гру був активований, коробка — відкрита. Але після першого запуску він побачив помилку 2124-4508, що означає повне блокування консолі для онлайну. Навіть скидання до заводських налаштувань не допомогло, підтримка Nintendo — теж.

«На щастя, що в моєму Walmart прийняли повернення без жодних проблем, але все ж… Я бажаю яскравої подвійної гонореї нікчемним покидькам, які це зробили», — пише користувач.

Йому пощастило отримати кошти назад, бо він придбав товар в офіційному магазині. До речі, чому ритейлер не перевірив справність пристрою гарне питання. Проте, як бачимо, навіть офіційні магазини не гарантують того, що ваша консоль не виявиться заблокованою. А тепер уявімо тих, хто купуватиме Switch 2 / картридж на Olx, Telegram-каналах або бозна-де ще — непахане поле для шахраїв або «найрозумніших».

Тому Nintendo закликає ретельно перевіряти консоль перед купівлею, особливо якщо вона вже була у вжитку. Окремо радимо шукати б/у консолі, які продають без передоплати, щоб потім не писати продавцю, який вас вже заблокував. Але дивлячись на кейс користувача вище — вас можуть підставити навіть з грою. Тому будьте обережні, інакше можна залишитися з новим Switch 2 — але без оновлень системи, патчів для гри та всіх можливостей онлайн.

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Джерело: Notebookcheck