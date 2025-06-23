Новини Пристрої 23.06.2025 о 18:28 comment views icon

Samsung представила Exynos 2500 — свій перший 3-нм чип з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 МП

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Вадим Карпусь

Автор новин

Samsung представила Exynos 2500 — свій перший 3-нм чип з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 МП
Джерело: Samsung

Samsung офіційно представила свій новий флагманський мобільний процесор Exynos 2500. Це перший чип корейського гіганта, виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом GAA (Gate-All-Around). Новинка має не лише амбіційний набір характеристик, а й чітке призначення — стати серцем наступного Galaxy Flip7.

Характеристики Samsung Exynos 2500

Новий процесор Samsung Exynos 2500 отримав CPU-кластер, що складається з 10 ядер: 1 флагманське ядро Cortex-X925 із частотою 3,3 ГГц, 2 продуктивних ядра Cortex-A725 з частотою 2,74 ГГц, ще 5 таких самих Cortex-A725, але з 2,36 ГГц і 2 енергоефективних ядра Cortex-A520 з частотою 1,8 ГГц.

За обробку графіки відповідає GPU Xclipse 950 з підтримкою трасування променів завдяки архітектурі AMD RDNA3. До того ж чип підтримує оперативну пам’ять LPDDR5X, накопичувачі UFS 4.0 та нову систему упаковки Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP), яка покращує відведення тепла й зменшує товщину самого кристала.

Важливим оновленням став новий нейронний блок (NPU), здатний обробляти до 59 трлн операцій на секунду (TOPS). Це на 39% більше, ніж у Exynos 2400. Samsung заявляє про зростання продуктивності великих ядер на 15% та зниження енергоспоживання завдяки новій архітектурі живлення.

Exynos 2500 підтримує основну камеру з максимальною роздільною здатністю 320 МП та запис відео у 8K з частотою 30 кадрів на секунду. З бездротових модулів доступні Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та 5G-модем зі швидкістю до 9,6 Гбіт/с для частот FR1 і 12,1 Гбіт/с для FR2.

За офіційними даними, Exynos 2500 уже перейшов у фазу масового виробництва, хоча через невисокий вихід робочих чипів їх може бути обмежена кількість.

Хоча попередні витоки результатів Geekbench не вразили — Exynos 2500 поступається конкурентам у одноядерному та багатоядерному тестах, остаточну картину побачимо після презентації Galaxy Flip7. Очікується, що цей складаний смартфон отримає саме цей чип — тоді й стане зрозуміло, чи вдалося Samsung витиснути максимум із власної розробки. Отже, чекаємо на Galaxy Unpacked уже наступного місяця, де компанія відкриє всі карти.

Samsung переведе всі смартфони Galaxy S25 на чипи Snapdragon, оскільки не може виготовити достатньо Exynos 2500

Джерело: wccftech

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