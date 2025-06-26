Новини Ігри 26.06.2025 о 11:44 comment views icon

Для модів на S.T.A.L.K.E.R. 2 знадобиться окремий SSD — Zone Kit важить майже 700 ГБ

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Для модів на S.T.A.L.K.E.R. 2 знадобиться окремий SSD — Zone Kit важить майже 700 ГБ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

У S.T.A.L.K.E.R. 2 з’явилася негласна ачівка — встановити Zone Kit для модів, який без перебільшень важить під 700 ГБ.

GSC Game World відкрила двері до модифікацій  S.T.A.L.K.E.R. 2 і, здається, портал в пекло. Нагадаємо, Zone Kit — перший пакет інструментів для створення та редагування контенту, який випустили разом з патчем 1.5. Але виявилося для фанатів підготували сюрприз, бо у системних вимогах кругла цифра — 700 ГБ. Наприклад, Epic Games Store показує 471 ГБ завантаження, яке після розпакування розростається до 659 ГБ.

«Розмір Zone Kit зумовлений тим, що ігрові ресурси надані у незжатому вигляді спеціально для моддерів. Гра велика, ресурсів багато, тож об’єм завантаження вийшов доволі значним», — кажуть GSC Game World, пише PC Gamer.

Для модів на S.T.A.L.K.E.R. 2 знадобиться окремий SSD — Zone Kit важить майже 700 ГБ
Скриншот з Epic Games Store, скільки важить Zone Kit для S.T.A.L.K.E.R. 2

Студія називає реліз «Фазою 1» і вже обіцяє, що у «Фазі 2» спробує підтиснути обсяг, якщо це взагалі можливо. Поки що ми залишаємося враженими від того, скільки потребує Zone Kit. На фоні інших інструментів для модів це виглядає як рекорд:

  • Creation Kit Starfield — 20 ГБ;
  • FrostKit Frostpunk 2 (UE5) — 100 ГБ;
  • Modding Tools Baldur’s Gate 3 — 150 ГБ.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сама займає 160 ГБ, а патчі потребують дедалі більше пам’яті, тож інструментарій на порядок масивніший. Тому тим, хто дійсно хоче навчити кривавих псів літати або зробити інший прикольний мод доведеться подбати про окремий накопичувач.

Перші огляди AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ — у S.T.A.L.K.E.R. 2 як NVIDIA RTX 5060 8 ГБ

Джерело: Reddit / Epic Games Store

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