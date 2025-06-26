Для модів на S.T.A.L.K.E.R. 2 знадобиться окремий SSD — Zone Kit важить майже 700 ГБ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

У S.T.A.L.K.E.R. 2 з’явилася негласна ачівка — встановити Zone Kit для модів, який без перебільшень важить під 700 ГБ.

GSC Game World відкрила двері до модифікацій S.T.A.L.K.E.R. 2 і, здається, портал в пекло. Нагадаємо, Zone Kit — перший пакет інструментів для створення та редагування контенту, який випустили разом з патчем 1.5. Але виявилося для фанатів підготували сюрприз, бо у системних вимогах кругла цифра — 700 ГБ. Наприклад, Epic Games Store показує 471 ГБ завантаження, яке після розпакування розростається до 659 ГБ.

«Розмір Zone Kit зумовлений тим, що ігрові ресурси надані у незжатому вигляді спеціально для моддерів. Гра велика, ресурсів багато, тож об’єм завантаження вийшов доволі значним», — кажуть GSC Game World, пише PC Gamer.

Студія називає реліз «Фазою 1» і вже обіцяє, що у «Фазі 2» спробує підтиснути обсяг, якщо це взагалі можливо. Поки що ми залишаємося враженими від того, скільки потребує Zone Kit. На фоні інших інструментів для модів це виглядає як рекорд:

Creation Kit Starfield — 20 ГБ;

FrostKit Frostpunk 2 (UE5) — 100 ГБ;

Modding Tools Baldur’s Gate 3 — 150 ГБ.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сама займає 160 ГБ, а патчі потребують дедалі більше пам’яті, тож інструментарій на порядок масивніший. Тому тим, хто дійсно хоче навчити кривавих псів літати або зробити інший прикольний мод доведеться подбати про окремий накопичувач.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: Reddit / Epic Games Store