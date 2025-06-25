Новини Авто 25.06.2025 о 16:05 comment views icon

«Алло» розпочинає продаж авто Xiaomi SU7 — доступні чотири моделі від 1,38 млн грн

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Андрій Русанов

Автор сайту

«Алло» розпочинає продаж авто Xiaomi SU7 — доступні чотири моделі від 1,38 млн грн
Xiaomi SU7 / Xiaomi, «Алло»

Торгівельна мережа «Алло» розпочинає продажі електричних спортивних седанів Xiaomi SU7, які стали хітом 2024 року. Чотири наявних моделі доступні для передзамовлення.

Електричні авто Xiaomi торік отримали високу оцінку директора Ford Джима Фарлі, котрий їздив на SU7 протягом кількох місяців. Судячи з реальних екстремальних випадків, Xiaomi SU7 вирізняються міцністю та обходять відомих конкурентів у швидкісних перегонах.

«Алло» розпочинає продаж авто Xiaomi SU7 — доступні чотири моделі від 1,38 млн грн

В «Алло» доступні чотири моделі цього авто у комбінаціях 9 кольорів та 5 колірних варіантів салону.

  • Хiaomi SU7 — має у комплекті дисплей 16,1” з роздільною здатністю 3К, проєкційний екран, набір електронних помічників. Акумулятор на 73,6 кВт·год надає запас ходу до 700 км
  • Xiaomi SU7 Pro — з батареєю CATL місткістю 94,3 кВт·год та 830 км без перезаряджання
  • Xiaomi SU7 Max — повнопривідна модель з акумулятором 101 кВт·год, яка розганяється від 0 до 100 км/год менш ніж за 3 секунди
  • Xiaomi SU7 Ultrа — заявлений як найшвидший серійний автомобіль у світі, з динамікою розгону 1,98 секунди від 0 до 100 км/год за допомогою трьох моторів загальною потужністю 1548 к.с.
«Алло» розпочинає продаж авто Xiaomi SU7 — доступні чотири моделі від 1,38 млн грн
Xiaomi SU7 Ultrа / Xiaomi, «Алло»

У травні 2025 року ITC.ua писав про запуск продажу електромобілів в «Алло». Вже тоді в асортименті були доступні десятки авто різних виробників. Продаж Xiaomi SU7 стартує 25 червня, в «Алло» вони коштують від 1 381 999 грн, залежно від моделі та комплектації. На всі електромобілі поширюється гарантія 2 роки або 50 тис. км пробігу. Компанія є офіційним представником Xiaomi в Україні та пропонує багато пристроїв бренду.

Джерело: «Алло»

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