Власник показав відеокарту AMD Radeon Geforce RTX 9070 XT, — так, ви правильно прочитали

AMD Radeon Geforce RTX 9070 XT, вгляд зверху / Reddit

Американець пішов у магазин MicroCenter, щоб поміняти відеокарту — результат розпакування заміни здивував. Попри це, здається, AMD Radeon GeForce RTX 9070 XT працює нормально.

Власник Asus TUF 9070 XT OC написав в Reddit, що зіткнувся з проблемою під час підключення обох своїх моніторів через порти DisplayPort. З одним монітором на HDMI все працювало коректно, але це не влаштовувало користувача, і він вирішив замінити відеокарту.

«Я повернувся у MicroCenter, щоб обміняти її, прийшов додому, розпакував і отримав ось це. Це не вигадати. Тепер дилема: залишити карту та створити справжній мем, чи обміняти її ще раз?», — пише Fantastic-Ad8410 у пості з фотографіями.

Щобільше, знайшлася «сестра» цієї відеокарти. Під час обговорення один з учасників пригадав випадок, котрий стався місяць тому. Тоді користувач Blood-Wolfe придбав новеньку Asus RTX 5070 Ti з написом Radeon на кожуху системи охолодження. Тоді покупець розлютився трохи більше.

«Я щойно придбав нову відеокарту Asus TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti, відкрив її: зверху написано GeForce, а збоку (це видно, якщо дивитися на мій комп’ютер) написано Radeon. Asus, що, в біса, відбувається? Хтось на збиранні неписьменний та не вміє читати? Що за чортів жарт, тепер мені доведеться обходитися без комп’ютера пару днів, поки я не зможу повернутися до магазину, щоб обміняти її. Думаю, на цьому етапі я візьму інший бренд, бо це неприйнятно».

Цікаво, чи системи охолодження цих двох карт однієї серії TUF сумісні? Коментатори вважають, що на виробництві виникла помилка з компонентами системи охолодження відеокарт, але ймовірна й помилка з нанесенням малюнку. Дехто застерігає власника від повторного обміну: ексклюзивний екземпляр, та й як потім довести, що випадок стався насправді?