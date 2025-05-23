П’ятничний чат ITC: обговорюємо легкі підсумки тижня

У світі ходить думка, що як п’ятницю проведеш, так і суботу зустрінеш. Кінець тижня — час, щоб підбити підсумки, скласти глобальні плани й приготуватись до продуктивного відпочинку. А перед цим, звісно, в пріоритетному режимі завітайте в наш традиційний «П’ятничний чат»!

Аудіоверсія для ком’юніті:

Google Meet тепер перекладає голос у реальному часі та навіть не змінює вашого акценту! Світ месенджерів не стоїть на місці: поки Skype тихенько йде на пенсію, Google Meet влаштовує справжнє свято для тих, хто лінувався вчити іноземну мову. Тепер під час відеодзвінків ваш голос перекладається «на ходу» й звучатиме так, ніби це все ще ви, з усіма вашими інтонаціями, емоціями й навіть легким натяком на п’ятничну втому.

За цю магію відповідає ШІ-платформа Gemini, яка вже вміє перекладати між англійською та іспанською, а скоро додасть ще кілька мов. Поки що функція доступна лише підписникам, але Google обіцяє, що корпоративні клієнти теж не залишаться без «розумного» перекладача. Microsoft Teams, до речі, теж не відстає. Там уже тестують схожий інструмент. Схоже, скоро мовний бар’єр стане такою ж рідкістю, як і людина, яка не забула вимкнути мікрофон на дзвінку.

Класика не старіє, а лише стає краще з роками: S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy отримала некстген-видання для ПК і консолей. Тепер «Тінь Чорнобиля», «Чисте Небо» та «Поклик Прип’яті» виглядають так, ніби їх відправили на б’юті-процедури: нова графіка, підтримка модів, 4K-катсцени і навіть динамічні відображення. Власники старих версій на ПК отримують апгрейд безкоштовно, а новачкам Зони доведеться розщедритися. Все як у житті — за досвід потрібно платити. Тому не гайте часу і збираємось в п’ятницю біля сталкерського багаття на ITC.

Поки фанати сперечаються, хто стане новим Гаррі, Герміоною та Роном, Warner Bros. вже будує справжнє «міні-місто» для серіалу у Leavesden Studios. Бюджет — $1,25 млрд, і це не жарт: тут буде нова Privet Drive і навіть школа для юних акторів. Кажуть, Дурслі отримали будинок у стилі Тюдорів, який тепер точно не переплутаєш із сусідами.

Акторський склад вже частково відомий, і навіть є скандали: Паапа Ессієду у ролі Снейпа викликав бурю емоцій. Серіал обіцяє бути довгим, цілих 7 сезонів і мінімум 10 років виробництва. Прем’єра очікується у 2027, тож запасайтесь попкорном і терпінням. А поки що можна вгадувати, хто стане новим Волдемортом. Ставки приймаються!

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Років 10 тому електромобілі Tesla виглядали як авто з майбутнього, але в реальному сьогоденні це майбутнє підкидає несподівані квести. Електричні двері здавалися хорошою ідеєю, поки не зникне живлення або не трапиться аварія. Тоді знайти аварійну ручку досить проблематично. Деякі водії вже самі прив’язують тягові тросики, щоб у разі чого швидко вибратися.

Tesla радить у критичній ситуації скористатися застосунком на смартфоні. Геніально, якщо телефон не розрядився і не залишився у бардачку! Інші бренди, як Audi чи Ford, роблять аварійні механізми простішими. Тож якщо у вас Tesla, не забудьте про «рятівний шнурок». Або згадаємо класику і возимо з собою у салоні аварійний молоток поруч з вогнегасником.

Мінцифри згадало, що безплатний сир буває лише у мишоловці, і з 1 червня шеринг цифрових копій документів у «Дії» стане платним для банків. Для користувачів перший документ буде «у подарунок», а далі прийміть та розпишіться — мультишеринг за гроші. Банки платитимуть за підключення і кожну операцію, тож готуйтеся до нових тарифів.

У майбутньому платними стануть і «Дія.Підпис», і Diia.OAuth. «Дія» перетвориться на маркетплейс, де бізнес зможе запускати власні сервіси. А ще обіцяють онлайн-іспит на водійські права.Тепер можна буде провалити теорію, не виходячи з дому. Головне, щоб оновлені дані знову не опинилося в продажах Даркнету.

А ось що дійсно тішить поціновувачів старого-доброго заліза, так це нові анонси. NVIDIA не зупиняється: нова мобільна GeForce RTX 5060 вже у ноутбуках. Вона обіцяє вдвічі більше продуктивності, DLSS 4 та, звісно, — «ШІ-покращувачі». Тепер студенти, геймери та творці контенту можуть не тільки грати, а й працювати швидше. І все це у корпусах, тонших за улюблену книжку.

Серед цікавих моделей «засвітилися» Acer Predator Helios Neo 14 AI, ASUS TUF Gaming A14, Alienware 16X Aurora та інші. OLED-дисплеї, швидкісний рендеринг, підтримка AV1 дозволяють ноутбукам стати не просто портативними, а перетворитися на справжні робочі станції.

AMD на Computex 2025 представила Radeon RX 9060 XT — без перебільшення «народну відеокарту» середнього класу. Boost-частота до 3,13 ГГц, підтримка PCIe 5.0 x16 і до 16 ГБ пам’яті, що робить її не просто «середнячком», а серйозним гравецем на фоні «8-ми гігабайтних непорозумінь», яким не місце у 2025 році. Вартість починається від $299, і це приємний сюрприз для тих, хто хоче апгрейд не за всі гроші світу.

RX 9060 XT має новий чип Navi 44 з 29,7 млрд транзисторів і продуктивністю на рівні 25,6 терафлопс. AMD не стала обмежувати інтерфейс, як NVIDIA, і це може стати вирішальним у битві за серця геймерів. З нетерпінням чекаю її на редакційний огляд, тим більше що RX 9070 та RX 9070 XT продемонстрували себе з найкращої сторони.

Чекаю вас у коментарях рубрики «П’ятничний чат», куди ми запрошуємо кожного. Діліться з нами своїми цікавими новинами, що не потрапили цього тижня в поле зору авторів ITC.