Новини Ігри 20.05.2025 о 14:07 comment views icon

Некстген-трилогія S.T.A.L.K.E.R. вийшла на ПК і PS5 — як змінилася графіка?

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Некстген-трилогія S.T.A.L.K.E.R. вийшла на ПК і PS5 — як змінилася графіка?
S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky - Enhanced Edition

Класична S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy офіційно отримала некстген-видання для ПК і сучасних консолей.

В оновлену збірку входять «Тінь Чорнобиля», «Чисте Небо» та «Поклик Прип’яті». Усі вони тепер із переробленим візуалом, підтримкою модів і покращеннями під нове залізо. На ПК власники вже придбаних ігор отримують апгрейд безплатно. А тим, хто не мав їх в бібліотеці раніше вони обійдуться в ₴834 (зі знижкою в 33%) в Steam або $26.99 (близько ₴1 113) в GOG.

Enhanced Edition вийшла з графічними покращеннями, що охоплюють нову систему освітлення (включно з глобальним), покращені шейдери води, оновлені скайбокси, ефекти вологи, деталізованіші NPC та текстури оточення. Також змінилися моделі зброї та поле зору, додалися динамічні відображення. Катсцени переведено у 4K, а саму гру адаптували під сучасні екрани й апаратне забезпечення.

Серед технічних бонусів — можливість обирати між режимами якості, продуктивності на консолях (закрема Steam Deck) і підтримка геймпадів. Системні вимоги можна переглянути за посиланням. Ще у трилогії присутня офіційна підтримка модів через платформу Mod.io як на ПК, так і на PlayStation. Щоби краще зрозуміти масштаб оновлень, можна подивитися 16-хвилинне відео з порівнянням графіки між класичними версіями та Enhanced Edition:

Усі три гри входять до складу трилогії «Легенди Зони»:

  • S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля — історія Міченого, який намагається вижити в Зоні та знайти відповіді на власне минуле.
  • S.T.A.L.K.E.R.: Чисте Небо — приквел, де гравець керує найманцем Шрамом і впливає на баланс сил у Зоні через систему Війн Фракцій.
  • S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип’яті — розповідь про спецагента майора Дегтярьова, який розслідує зникнення військової експедиції.

А ось сучасним сталкерам нагадаємо, що GSC днями випустила патч 1.4, яке принесло понад 700 змін і сюжетних виправлень. А наступного дня після нього доповнила його оновленнями, які стосуються роботи модів. Тепер нам залишилося дочекатися в S.T.A.L.K.E.R. 2 офіційну підтримку модів, над якою активно працює українська команда.

S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав офіційну «дорожню карту» — нова зброя, лут з мутантів та багато іншого

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Джерело: GSCSteam

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