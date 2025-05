Некстген-трилогія S.T.A.L.K.E.R. вийшла на ПК і PS5 — як змінилася графіка?

Класична S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy офіційно отримала некстген-видання для ПК і сучасних консолей.

В оновлену збірку входять «Тінь Чорнобиля», «Чисте Небо» та «Поклик Прип’яті». Усі вони тепер із переробленим візуалом, підтримкою модів і покращеннями під нове залізо. На ПК власники вже придбаних ігор отримують апгрейд безплатно. А тим, хто не мав їх в бібліотеці раніше вони обійдуться в ₴834 (зі знижкою в 33%) в Steam або $26.99 (близько ₴1 113) в GOG.

Enhanced Edition вийшла з графічними покращеннями, що охоплюють нову систему освітлення (включно з глобальним), покращені шейдери води, оновлені скайбокси, ефекти вологи, деталізованіші NPC та текстури оточення. Також змінилися моделі зброї та поле зору, додалися динамічні відображення. Катсцени переведено у 4K, а саму гру адаптували під сучасні екрани й апаратне забезпечення.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition is now available on PC, PlayStation 5, and Xbox Series X|S.

Shadow of Chornobyl, Clear Sky, and Call of Prypiat get a refresh with enhanced graphics, next-gen console optimizations, and broader modding support. pic.twitter.com/WZlqKMvwZq

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) May 20, 2025