Власники Tesla додають саморобні ручки дверей, щоб не потрапити у пастку — їх вже виготовляють серійно

Сучасні електромобілі пропонують чимало зручних іноваційних рішень. Та іноді саме ці нові рішення створюють неочікувані проблеми. Один із прикладів — електричні двері в Tesla. Вони виглядають футуристично, проте в екстреній ситуації можуть стати пасткою. І саме через це дедалі більше водіїв Tesla встановлюють власноруч зроблені шнури або троси до ручок аварійного відкриття дверей.

Відмова від класичних ручок має свої переваги: аеродинаміка, менша вага, краща ефективність. Крім того, електроніка може автоматично відчинити двері після аварії або не дозволити їх відкрити, якщо це небезпечно. Але все це працює лише за умови, що електроніка не збоїть і авто не втратило живлення.

Як і багато інших електромобілів, Tesla оснащена повністю електричними дверима. Вони відкриваються за допомогою кнопок і моторів, а аварійне відкриття можливе тільки через спеціальні приховані механізми. Наприклад, у Model Y передня аварійна ручка знаходиться під непримітною кришкою перед кнопками склопідйомників. Задні — ще глибше: за невеликою заслінкою під килимком у кишені дверей. Багато водіїв навіть не знають про їхнє існування та розташування. У разі втрати живлення або після аварії такі двері можуть просто не відчинитися.

На жаль, відомо кілька трагічних випадків, коли пасажири не змогли вибратися з Tesla під час пожежі або після зіткнення. Людей рятували тільки після того, як очевидці або рятувальники розбивали вікна.

Щоб підвищити власну безпеку, деякі власники електромобілів Tesla почали самотужки прив’язувати шнурки, мотузки або яскраві мітки до аварійних ручок. Такі «тюнінги» допомагають швидше знайти механізм у критичний момент. Зрештою, навіть з’явилися компанії, які почали продавати готові комплекти — наприклад, EV Dynamics пропонує трос із липучкою та кріпленнями всього за $22. Власники електричних авто діляться своїми корисними знахідками на Reddit. Це підкреслює широке занепокоєння щодо доступності аварійних виходів Tesla.

В інших брендів, таких як Audi, Ford чи Fisker, електродвері мають більш зрозумілі аварійні механізми. У них достатньо просто сильно смикнути ручку — і двері відкриються. Tesla ж радить використовувати застосунок на смартфоні, щоб відкрити двері вручну, якщо щось пішло не так. Геніальна порада для критичних ситуацій…

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Хоча Tesla багато в чому задає (чи задавала раніше?) тренди в автоіндустрії, часом її прагнення до мінімалізму й технологічності не враховує реальні потреби в екстрених ситуаціях. Якщо ви користуєтесь електромобілем з електричними дверима — варто заздалегідь дізнатись, де розташовані аварійні механізми. А якщо ви — власник Tesla, можливо, час поглянути на додаткове саморобне рішення й подумати, чи не варто зробити власний «рятівний шнурок». Хоча безпека не має бути додатковою опцією – про це повинен був подумати автовиробник.

Джерело: techspot