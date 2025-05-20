Для серіалу про Гаррі Поттера будують «міні-місто» за $1,2 млрд — із домом Дурслі і Privet Drive в стилі Тюдорів

Доки тривають кастинги на ролі нових Рона, Герміони й Гаррі Поттера, Warner Bros. активно взялась за підготовку декорацій, яка серед іншого включає будівництво повнофункціонального «міні-міста» у студії Leavesden Studios у Хартфордширі.
Проєкт, який, за даними Collider, обійдеться в $1,25 млрд, включатиме самі декорації, дороги (включно з оновленою Privet Drive), багатоповерхові парковки, допоміжні споруди для обладнання та персоналу, спеціальні приміщення для тварин, медичний центр, а також школу для молодих акторів. Сайт не надав зображень, але деякі оприлюднило видання The Sun — і, здається, що родина Дурслів отримала будинок в стилі Тюдорів.
Нагадаємо, що Warner Bros. та HBO вже розкрили частину акторського складу, яка включала розкритикованого Паапу Ессієду у ролі Северуса Снейпа, Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Джона Літґоу (Албус Дамблдор), Ніка Фроста (Рубеуса Геґрід), Люка Таллона (Квірінус Квірелл) та Пола Вайтхауса (Аргус Філч). Останній, до речі, з’являвся в оригінальних фільмах про Гаррі Поттера в епізодичній ролі.
Раніше творці серіалу зазначали, що дорослих персонажів покажуть молодшими, ніж в оригінальних фільмах, аби «дотриматись канону Роулінг» — йдеться зокрема про сімейку Дурслів та Северуса Снейпа, якому в першій книзі виповнився всього 31 рік. Тим часом на кастингах дітей прослухали вже щонайменше 32 000 акторів, і, за непідтвердженими чутками, головне тріо таки обрали й готуються представити найближчим часом.
Серіал про Гаррі Поттера складатиметься із 7 сезонів, а його виробництво займе щонайменше 10 років. Прем’єра першого попередньо запланована на 2027 рік.
Марк Майлод («Гра престолів») зрежисує кілька епізодів серіалу, сценаристом проєкту стала Франческа Гардінер, а сама Джоан Роулінг залучена до проєкту, як виконавча продюсерка. Раніше зірка The Last Of Us Педро Паскаль закликав бойкотувати нове шоу через ставлення письменниці до ЛГБТ.
Нагадаємо, що Ґері Олдмен, який грав у фільмах Сіріуса Блека, попередньо висловив зацікавлення зіграти директора Гоґвортсу, а колишній Волдеморт припустив, що з його роллю у серіалі непогано б впорався Кілліан Мерфі — сам Рейф Файнз, до речі, вже знайшов для себе роль нового культового лиходія і зіграє президента Панему у приквелі «Голодних ігор» про Геймітча.
Серіал «Гаррі Поттер» вивчатиме книги «глибше», ніж фільми, — керівник Warner Bros.
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