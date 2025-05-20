Ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 5060 вже у продажу — ціна від $1099

NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуків вже у продажу

NVIDIA не збавляє обертів: після релізу настільних версій нові мобільні відеокарти GeForce RTX 5060 на базі архітектури Blackwell вже доступні у ноутбуках від провідних виробників. Це оновлення приносить у середній клас підвищену продуктивність та нові ШІ-функції.

Як розповідає NVIDIA, лінійка GeForce RTX 50 для ноутбуків заснована на новій архітектурі Blackwell. Вона забезпечує значно вищу продуктивність — DLSS 4 із Multi Frame Generation подвоює кількість кадрів, покращує якість зображення і знижує затримки завдяки NVIDIA Reflex. Якщо вірити слайду компанії, мобільна GeForce RTX 5060 забезпечує приблизно удвічі вищу продуктивність за модель попереднього покоління. Відеокарта для ноутбуків має 3328 ядер CUDA та 8 ГБ пам’яті.

Ноутбуки з новою відеокартою важать від 1,46 кг, мають товщину від 14,9 мм, мають дисплеї від 14 дюймів. І ще для деяких моделей заявляють час роботи від акумулятора до 14 годин ─ завдяки енергоефективним рішенням Max-Q.

RTX 5060 — це не лише про ігри, каже NVIDIA. Студенти зможуть швидше працювати в програмах для інженерії, архітектури, комп’ютерних наук та економіки. Творці контенту — зможуть швидше редагувати відео, генерувати 3D-моделі, малювати або стрімити на високому рівні.

Моделі з сертифікацією NVIDIA Studio отримають професійні драйвери для стабільної роботи зі спеціалізованим ПЗ. Відеокарта підтримує нові ШІ-функції, обробку відео у форматі 4:2:2, AV1-кодування, швидкий рендеринг і генеративний ШІ-контент. NVIDIA Encoder дев’ятого покоління значно покращує якість відео, а новий декодер подвоює швидкість обробки H.264. DLSS 4 прискорює візуалізацію сцен у Chaos Vantage та D5 Render.

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Найцікавіші моделі з GeForce RTX 5060

ACER Predator Helios Neo 14 AI — 14,5-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2880×1800, час відгуку 0,2 мс.

ASUS TUF Gaming A14 — найкомпактніший TUF, вага 1,46 кг, товщина 1,69 см. 14-дюймовий дисплей 165 Гц, акумулятор заряджається на 50% за 30 хв через USB-C.

Alienware 16X Aurora — 16-дюймовий QHD+ дисплей 240 Гц, 155 Вт потужності, висока яскравість та точне охоплення кольору.

GIGABYTE Gaming A16 PRO — 14 годин автономності, дисплей WQXGA 165 Гц, клавіатура з ергономічним вигином.

HP OMEN Transcend 14 — 3K OLED, до 64 ГБ LPDDR5, вага 1,63 кг, час автономної роботи до 11,5 годин.

Lenovo Legion Pro 5i — геймерський ноутбук з OLED-дисплеєм і топовими характеристиками для кіберспорту.

MSI Venture Pro A14 AI+ — 2K OLED дисплей, до 96 ГБ оперативної памʼяті, якісна аудіосистема.

Razer Blade 14 — ще тонший корпус (15,24 мм), до 11 годин автономної роботи, корпус фрезерований з цільного блоку алюмінію.

Ціни на ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 5060 стартують з позначки $1099.

Джерело: techpowerup