AMD представила Radeon RX 9060 XT: до 16 ГБ пам’яті, PCIe 5.0 x16 та ціна від $299

Одним з ключових анонсів AMD на виставці Computex 2025 стала нова відеокарта середнього рівня Radeon RX 9060 XT. Це вже третя модель в лінійці Radeon RX 9000 — новинка доповнює вже доступні RX 9070 та RX 9070 XT. Наразі немає офіційних згадок про звичайну не-XT версію RX 9060.

Характеристики Radeon RX 9060 XT

Хоча Radeon RX 9060 XT позиціюють як модель середнього класу, однак вона має кілька доволі цікавих характеристик. За офіційними даними, RX 9060 XT має Boost-частоту до 3,13 ГГц. Це трохи нижче, ніж у деяких кастомних версій, інформація про які просочилася в мережу (там згадувалася частота 3,3 ГГц). Та попри це, це значно більше, ніж у RX 9070 — різниця становить майже 600 МГц, якщо порівнювати з не-XT варіантом. GPU

Ще однією приємною несподіванкою стала підтримка повноцінного інтерфейсу PCIe 5.0 x16. Для графічного процесора Navi 44, який менший за Navi 48 у RX 9070, це неочікуваний бонус. Багато хто припускав, що ця відеокарта обмежиться 8 лініями, як це зробили NVIDIA з RTX 5060 і 5060 Ti. Але AMD пішла ширшим шляхом — і це може дати перевагу, особливо на системах з PCIe 4.0.

Navi 44 має монолітну конструкцію та виготовляється з використанням технологічного вузла TSMC N4P (4 нм) FinFET. чип має розмір кристала 199 мм² та 29,7 млрд транзисторів. Новий відеочип багато в чому нагадує графічний процесор Navi 33, який використовується в актуальній Radeon RX 7600 XT. Хоча кількість функціональних блоків збігається, Navi 33 створений на старішому техпроцесі TSMC N6 (6 нм). Площа його кристала становить 204 мм², але він містить лише 13,3 млрд транзисторів. Отже, при незначному зменшенні розміру кристала (на 2%) у Navi 44 їх у 2,2 раза більше транзисторів. GPU має 32 потокових мультипроцесора, 2048 шейдерних блока, 32 блока трасування променів та 128 текстурних блоків. Новий чип забезпечує продуктивність 25,6 терафлопс (FP32) проти 22,6 терафлопс у Navi 33.

AMD запропонувала дві версії Radeon RX 9060 XT – з 8 ГБ або 16 ГБ пам’яті GDDR6 з шиною доступу 128 біт. Це розвіює чутки про те, що AMD могла «притримати» молодшу версію на старті. Максимальне енергоспоживання відеокарти становить 150 Вт та 182 Вт відповідно.

Ціна

Нова відеокарта AMD Radeon RX 9060 XT надійде у продаж 5 червня за рекомендованою роздрібною ціною $299 (8 ГБ) або $349 (16 ГБ).

Новинка виглядає як дуже збалансоване рішення — із родзинкою у вигляді підтримки PCIe 5.0 x16. Особливо цікаво буде порівняти її в реальних тестах із суперниками від NVIDIA, яка досі обмежує свої моделі в інтерфейсі. Чекаємо на огляди, тести й… реальні ціни.

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Джерело: videocardz, tomshardware