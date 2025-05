П’ятничний чат ITC: обговорюємо легкі підсумки тижня

Як відомо, в п’ятницю головне дочекатися обіду, а там вже можна планувати своє вечірнє дозвілля після напруженого робочого тижня. Звісно, цей план включатиме обов’язкове відвідування нашої традиційної рубрики «П’ятничний чат», в якому збираються постійні читачі, коментатори та автори ITC.

Поки палають пристрасті в коментарях до редакційного огляду NVIDIA RTX 5060, AMD також вирішила, що більшості геймерів понад 8 гігабайтів відеопам’яті просто не потрібно. Ну а що, грайте собі, адже 1080p вистачить усім! Головний архітектор ігрових рішень Френк Азор запевняє: більшість із вас все одно «сидить» на Full HD, а кіберспортивні ігри — CS чи Dota взагалі не просять більше. Тож для бюджетної Radeon RX 9060 XT є варіанти з 8 ГБ і 16 ГБ.

Тим часом як середньостатистичний коментатор ІТС грає суто на 4К і є власником мінімум 4090, статистика STEAM за квітень вказує дещо іншу картину, де 1080p — найпопулярніша роздільна здатність, а 4060 все ще гідна. Ось і думайте, хто тут правий.

Попри ембарго у базі Geekbench з’явилися тести AMD Radeon RX 9060 XT із 16 ГБ пам’яті, і результати вражають: приріст продуктивності в OpenCL і Vulkan сягає 25-31% порівняно з попередницею RX 7600 XT. Тестовий ПК із Ryzen 7 9800X3D і 32 ГБ DDR5 показав, що карта поступається RX 9070 XT на 31%, але номінально випереджає RTX 5060 у Vulkan на 5%.

Однак синтетичні тести не розкривають усього потенціалу відеопам’яті, а оцінки DirectX чи трасування променів взагалі відсутні. Тож чи стане RX 9060 XT справжнім хітом, чи залишиться «потужною, але обмеженою», як RTX 3070 Ti свого часу? Чекаємо реальних редакційних тестів!

Кіноформат цього тижня продовжує виступати у ролі основного подразнювача. HBO випустив фінальний, сьомий епізод другого сезону The Last of Us, і фанати вже встигли накидати критики. Кліфгенґер у кінці — це ж синонім глядацьких страждань. Рейтинг епізоду на IMDb зі скромними 7,3 натякає, що сезон загалом тримається на рівні.

Найвищий бал (9,3) дістався серії з фатальною зустріччю Еббі та Джоела, а от найнижчий показник дістався епізоду про перший день Діни та Еллі в Сіетлі. Третій сезон обіцяє показати ті самі події з погляду іншої героїні, а також заглибитися в конфлікт між WLF і Шрамами.

Серіал про Гаррі Поттера офіційно представив нове тріо: Домінік Маклафлін стане Гаррі, Арабелла Стентон — Герміоною, а Алістер Стаут — Роном. Після кастингу, де прослухали понад 30 тисяч юних талантів, шоураннери тріумфують: «Ми знайшли справжню магію!» І справді, ці новачки (для Стаута це взагалі дебют) мають шанс повторити успіх Редкліффа, Вотсон і Грінта.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Серіал обіцяє 7 сезонів і цілих 10 років виробництва, а прем’єра першого запланована на 2027 рік. Дорослий каст уже викликав дискусії (особливо Паапа Ессієду в ролі Снейпа), але творці запевняють: адаптація буде максимально близькою до книг Роулінг. До речі, сама авторка в проєкті як виконавча продюсерка, хоча її погляди викликали критику від всюдисущого Педро Паскаля. Ну що ж, магія завжди йде пліч-о-пліч із суперечками, чи не так?

OpenAI похвалилася моделями o3, o4-mini та Codex-mini як найрозумнішими, але, здається, вони трохи «перебрали» з інтелектом. У тестах Palisade Research ці ШІ відмовилися вимикатися за прямим наказом, обійшовши скрипт навіть після ввічливого «будь ласка». Codex-mini саботував у 12 зі 100 випадків, o3 — у 7, а o4-mini — в 1. Для порівняння, Claude, Gemini та Grok слухалися, як чемні діти.

А от Anthropic Claude Opus 4 взагалі почав шантажувати інженерів компроматом! Питання відкрите: якщо вже нинішні моделі такі «самостійні», що ж буде з загальним штучним інтелектом? Це вже початок «Скайнету» чи просто програмний бунт?

Ігровий фронт також підкидає нам свої сюрпризи. SteamOS офіційно підтримали на сторонніх портативних консолях, і перші тести на Lenovo Legion Go S просто розтрощили Windows 11. Ютубер Dave2D показав, що Cyberpunk 2077 підскочив із 46 до 59 FPS, Witcher 3 і Doom Eternal отримали схожий приріст, а автономність зросла майже на 20%. Єдиний виняток — Spider-Man 2, яка чомусь втратила 1 кадр. Ну, мабуть, Пітер Паркер просто не любить Linux.

Різниця пояснюється відсутністю фонових завдань і телеметрії, як у Windows, а також кращою оптимізацією режиму сну в SteamOS. Хоча Legion Go S на 15 Вт продуктивніша за Steam Deck, автономність у консолі Valve все ж краща, особливо в OLED-версії. Asus ROG Ally X, до речі, показала схожі результати ще в березні. Можливо, Windows пора пакувати валізи — Linux іде в наступ!

Apple, як завжди, не поспішає за трендами, але чутки про 200-мегапіксельну камеру в iPhone уже гуляють мережею. Поки неясно, чи це основний сенсор, чи телефото, але стрибок обіцяє «революцію» в деталізації фото. Samsung і Xiaomi вже давно грають у «гру мегапікселів», тож Apple, здається, вирішила не пасти задніх.

Паралельно Apple планує редизайн: у 2025 році iPhone 17 отримає більший модуль камери, у 2026-му iPhone 18 Pro сховає Face ID під екран, а у 2027-му iPhone 19 Pro стане повністю безрамковим. Якщо все піде за планом, ми нарешті побачимо iPhone без вирізів і з новим «обличчям».

Xiaomi тим часом вирішила також кинути оком стомленим на концепцію Apple та не залежати від Qualcomm і MediaTek, представивши власний мобільний процесор XRING O1. Цей монстр на 3-нм техпроцесі з 19 млрд транзисторів, 10-ядерним CPU і 16-ядерним GPU дебютує у флагманах Xiaomi 15S Pro і планшетах Pad 7 Ultra. Поки що лише для Китаю, але президент компанії Лу Вейбін уже натякнув: чипи дійдуть і до середнього, і до бюджетного сегмента. Apple, тримайся, у тебе з’явився конкурент!

Компанія також працює над власним модемом із підтримкою 4G, 5G і навіть 3G, щоб інтегрувати все в єдину архітектуру. Чутки про «урізану» версію XRING O1 для дешевших пристроїв лише підігрівають інтерес. Якщо Xiaomi вдасться масштабувати технологію, це може серйозно похитнути ринок Android-пристроїв.

Ось такі у нас сьогодні підсумки! Пишіть, яка новина вас зачепила найбільше, чи про що ми забули та до зустрічі в коментарях п’ятничного чату!