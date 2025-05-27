SteamOS на Lenovo Legion Go S вщент розносить Windows 11: +20% продуктивності та 3x автономність у деяких іграх

Dave2D тестує портативні консолі / YouTube

Це було передбачувано: перші тести SteamOS на Lenovo Legion Go S говорять про тотальну перевагу над Windows 11. Втім, майже 2 години автономності теж не рекорд.

Цього місяця у SteamOS з’явилася офіційна підтримка сторонніх портативних консолей. Ютубер порівняв її роботу на Lenovo Legion Go S з Windows 11 — остання просто «знищена». Тести відеоблогера Dave2D, показують, що Cyberpunk 2077, Doom Eternal та The Witcher 3 отримали найбільшу користь від операційної системи Valve на базі Linux. Частота кадрів також зростає в Helldivers 2, хоча приріст не такий драматичний.

На середніх налаштуваннях Cyberpunk 2077 мала у Windows 11 лише 46 кадрів на секунду. З SteamOS гра отримала буст до 59 FPS. Witcher 3 «піднявся» з 66 FPS до 76 FPS, Doom Eternal мав такий самий приріст. А от ​​Spider Man 2 чомусь отримала на 1 кадр менше у SteamOS. Час роботи батареї 55 Вт·год на SteamOS також значно кращий, ніж з Windows 11.

Автор тесту вважає, що різниця пов’язана відсутністю в Linux не має таких самих фонових завдань та телеметрії, як Windows 11. Ще одним фактором покращення часу роботи є добре оптимізована функція сну та призупинення в SteamOS.

З тією самою потужністю 15 Вт Lenovo Legion Go S дещо більш продуктивна, ніж Steam Deck. Втім, консоль може працювати й на 40 Вт (від мережі). Але на інфографіці можна бачити більшу автономність консолі Valve. Також варто відзначити, що порівняння відбувалося з OLED-версією Steam Deck, яка споживає найбільше. До речі, ще у березні майже такий самий результат показала Asus ROG Ally X зі SteamOS 3.8.