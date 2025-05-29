Перші тести AMD Radeon RX 9060 XT — на 30% швидша за RX 7600 XT

Презентація Radeon RX 9060 XT / AMD

У базі Geekbench з’явився тест AMD Radeon RX 9060 XT з 16 ГБ пам’яті в Vulkan та OpenCL. Відеокарта випереджає попередницю на 25-31%.

Згідно зі звітами про результати, тестовий ПК мав процесор AMD Ryzen 7 9800X3D та 32 ГБ пам’яті DDR5, під’єднаних до материнської плати Gigabyte X870E Auros Master. RX 9060 XT набрала 109 315 балів та 124 251 бал в OpenCL та Vulkan відповідно. Отриманий максимальнй +31% є солідним покращенням. Сайт Tom`s Hardware зібрав порівняльну таблицю результатів тестування різних відеокарт з Geekbench.

Бюджетна відеокарта поступається RX 9070 XT на 31,24% та на 24,4% повільніша за RX 9070. Прямі порівняння в синтетичних тестах між картами NVIDIA та AMD зазвичай не надто надійні через відмінності в драйверах, оптимізації та архітектурі. Але чисто номінально RX 9060 XT відстає від RTX 5060 на 11% в OpenCL та випереджає у Vulkan на 5%.

Синтетичні тести зазвичай не розкривають можливості відеопам’яті, але продуктивність у реальних тестах часто відповідає їхнім результатам. Як зазначає VideoCardz, тесту також бракує оцінки можливостей DirectX, трасування променів та технологій масштабування. Хоча AMD стверджує, що RX 9060 XT 8GB розроблена для більшості геймерів та кіберспортсменів, які грають у роздільній здатності 1080p, для найновіших ігор цього може бути замало.