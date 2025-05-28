Apple готує камеру на 200 Мп та інші масштабні оновлення iPhone

Камери iPhone

Світ смартфонів змінюється стрімко, але Apple традиційно не поспішає кидатися на кожен тренд. Компанія завжди впроваджує нові технології лише тоді, коли вважає їх достатньо зрілими. І схоже, настав час для 200-мегапіксельних камер в iPhone. За новими чутками, Apple активно тестує сенсор саме з такою роздільною здатністю.

200-мегапіксельна камера в iPhone

Наразі деталей про сенсор майже немає: ні про виробника, ні про те, чи це основна камера, чи, скажімо, телефото. Однак джерело вважає, що найімовірніше Apple експериментує саме з основною камерою. У Samsung давно використовують сенсор з роздільною здатністю 200 Мп у флагманах серії Ultra. Нещодавно такий сенсор з’явився навіть у новому Galaxy S25 Edge. У китайських брендів, таких як Xiaomi чи Honor, сенсори на 200 Мп вже стали нормою для перископічних зум-камер.

Для Apple це був би величезний стрибок уперед. Зараз компанія використовує 48-мегапіксельні сенсори у своїх Pro-версіях iPhone, тож перехід на 200 Мп може суттєво вплинути на якість фото (хоча об’єктив теж має значення). З 200-мегапіксельною камерою iPhone зможе знімати фотографії з більшою деталізацією. Збільшена кількість мегапікселів також призведе до появи фотографій з вищою роздільною здатністю, які можна буде додатково обрізати та друкувати у більшому розмірі без втрати якості зображення.

Новий дизайн iPhone

Разом із новою камерою Apple готує серйозну еволюцію зовнішності iPhone. За даними авторитетного інсайдера Digital Chat Station, компанія розписала оновлення дизайну на три роки вперед.

2025 рік — iPhone 17: суттєво зміниться задня частина смартфона, зокрема модуль камери стане ще більшим.

2026 рік — iPhone 18 Pro: фронтальна частина отримає новий вигляд. Apple планує «сховати» Face ID під екран, залишивши лише отвір для фронтальної камери.

2027 рік — iPhone 19 Pro: за планом, повністю безрамковий смартфон з підекранною фронтальною камерою. Тобто — нарешті справжній iPhone з екраном «від краю до краю», без вирізів, Dynamic Island чи інших компромісів.

Ці чутки, звісно, ще не підтверджені офіційно, але мають сенс у контексті довгострокової стратегії Apple. Компанія рідко змінює дизайн щороку — вона працює на кілька поколінь наперед. І тестування нових камер прямо зараз логічно вписується в підготовку до великого редизайну, який розпочнеться вже з iPhone 17. Раніше вже повідомлялося, що Apple iPhone 17 Pro отримає менший динамічний острів, а на iPhone 18 чекають суттєві зміни: різний дизайн та запуск у два етапи.

Якщо все піде за планом, iPhone отримає не тільки нову камеру, а й нове обличчя — без вирізів в дисплеї. І, можливо, вперше за кілька років ми побачимо iPhone, який не просто «трохи кращий», а дійсно інший.

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Джерело: gsmarena, macrumors