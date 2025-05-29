Як Apple: Xiaomi планує створити бюджетні процесори та власні модеми

Мобільний процесор Xiaomi

Останнім часом виробники смартфонів усе частіше шукають способи зменшити свою залежність від сторонніх виробників. Як яскравий приклад можна згадати Apple, яка відмовилась від процесорів Intel у своїх комп’ютерах та повністю перейшла на власні чипсети. Такий підхід дозволяє покращити контроль над «начинкою» пристроїв й забезпечити кращу оптимізацію. Одним з останніх таких прикладів здобуття процесорної незалежності стала компанія Xiaomi, яка минулого тижня представила власний потужний мобільний чип — XRING O1. Цей крок ознаменував не просто черговий флагманський реліз, а стратегічний напрям, який може суттєво вплинути на ринок Android-пристроїв у найближчі роки.

Перший мобільний процесор Xiaomi XRING O1 привернув чималу увагу. Цей чип створений за передовим 3-нм техпроцесом другого покоління й має 19 млрд транзисторів. Пристрій отримав 10-ядерний CPU, 16-ядерний GPU Immortalis-G925, а також 6-ядерний NPU з продуктивністю 44 TOPS для задач штучного інтелекту. Крім того, він оснащений ISP четвертого покоління для роботи з камерами.

Першими пристроями на базі XRING O1 стануть флагманські смартфони Xiaomi 15S Pro і планшети Pad 7 Ultra — спочатку лише для внутрішнього китайського ринку. Паралельно компанія підписала нову угоду з Qualcomm про постачання чипсетів Snapdragon, але в Xiaomi явно хочуть мати резервний варіант на тлі глобальної політичної нестабільності.

Не менш цікаві новини пролунали з вуст президента компанії Лу Вейбіна. Він чітко дав зрозуміти, що Xiaomi не обмежиться флагманами, і в майбутньому власні чипи можуть з’явитись у смартфонах середнього і навіть бюджетного класу. За його словами, найважче — зробити потужний і ефективний чип для флагмана. А якщо компанія вже впоралася з цим завданням, створення простіших моделей стане значно легшим.

Інсайдери підтверджують, що XRING — це вже не експеримент, а повноцінний підрозділ з великою командою фахівців. У Xiaomi, ймовірно, надихаються прикладом Apple, яка створила не тільки власні процесори, а й модеми. Вейбін прямо заявив, що компанія працює над власним модемом, який підтримуватиме 4G, 5G і навіть 3G — усе в рамках єдиної архітектури. Це дозволить Xiaomi ще глибше інтегрувати програмні та апаратні компоненти й пропонувати комплексні рішення.

Xiaomi gives itself 5-10 years to achieve reasonable financial model with smartphone chips. XRING's initial focus is flagship only and Xiaomi will look into developing multi-mode 5G chips in the future. Says it's early to talk about incremental GM. pic.twitter.com/gimKuzFOX5 — Sravan Kundojjala (@SKundojjala) May 27, 2025

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

До того ж з’явилися чутки про «урізану» версію XRING O1, яка вже нібито використовується у деяких зразках планшетів Pad 7 Ultra. І хоча офіційного підтвердження поки немає, це може бути першим сигналом про появу дешевших пристроїв на основі цього процесора.

Якщо Xiaomi справді зможе масштабувати XRING на середній та бюджетний сегменти, це стане серйозним викликом для Qualcomm, MediaTek та інших гравців. Компанія отримає більше контролю над екосистемою своїх пристроїв, зможе краще оптимізувати продуктивність, а також уникати проблем з постачанням сторонніх чипів.

Джерело: techpowerup