Другий сезон серіалу The Last of Us офіційно завершився — з інакшим фіналом, ніж в грі

HBO

На HBO вийшов сьомий і фінальний епізод другого сезону The Last of Us, який вже отримав вдосталь критики від фанів — зокрема через те, що містить не надто приємний кліфгенґер (про що, власне, ми вже знали з попередніх рецензій профільних видань).

У статті присутні спойлери до другого сезону The Last of Us.

Наразі у сьомого епізоду 7,3/10 на IMDb, що є середнім показником для сезону. Для порівняння, найвищий рейтинг (9,3) отримав епізод з фатальною зустріччю Еббі та Джоела, тоді як найнижчий (6,9) — епізод про перший день Діни та Еллі в Сіетлі.

Творці вирішили дещо змінити фінал у порівнянні з The Last of Us Part 2, і лишити його відкритим: Еббі та Еллі вперше зустрічаються в Сіетлі, лунає постріл… і власне на цьому все (у грі принаймні Еллі після цього встає). Далі камера переводить нас у часи «за кілька днів до», де Еббі прокидається в штаб-квартирі WLF у Сіетлі, натякаючи на те, що наступний сезон покаже ті самі три дні в місті, але вже з погляду іншої персонажки.

Власне про те, що третій сезон зосередиться на історії персонажки Кейтлін Дівер вже говорила в інтерв’ю Кетрін О’Хара, яка підтвердила, що поява психологині Гейл у продовженні поки не передбачається. Також в наступному сезоні планують глибше дослідити конфлікт між WLF (Вашингтонським визвольним фронтом) і Шрамами, та показати Короля щурів в закинутій лікарні.

Що цікаво, шоуранери Крейг Мезін і Ніл Дракманн початково планували альтернативний фінал, але зрештою лишили кліфгенґер — це, до речі, стало чи не єдиним мінусом сезону, який критики згадували в попередніх рецензіях (чого не скажеш про відгуки глядачів).

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

«Ми були відкриті до іншого фіналу. Багато про це говорили, все обміркували», — заявив Мезін (через GamesRadar). «Звичайно, ми хотіли все спланувати. Можливо, нам просто варто переплітати історії. Можливо, нам просто варто рухатися туди-сюди. Можливо, нам варто спробувати це, можливо, те, а потім, зрештою, я просто пам’ятаю, як сказав: “Хіба це не частина генетики того, як функціонує ця історія? Це просто частина генетики”».

Обидва сезони The Last of Us наразі доступні для одночасного перегляду на стримінгу Max, тоді як в Україні їх легально можна подивитись на Megogo (з українською озвучкою, на жаль, а не з дубляжем). Третій — офіційно в розробці, але поки без дати релізу. І він власне не стане фінальним, бо Мезін заявляв, що завершити на ньому історію «немає можливості».

Серіал «Останні з нас» — це екранізація постапокаліптичних ігор серії The Last of Us від Naughty Dog. Перший сезон оповідав про контрабандиста Джоела (Педро Паскаль), якому доручено провести підлітку Еллі (Белла Рамзі) через регіони США, спустошені пандемією паразитичного грибка. Дія другого відбувається через п’ять років із залученням ключових персонажів The Last of Us Part 2: Еббі у виконанні Кейтлін Дівер, яка розшукає Джоела задля помсти, Діни (Ізабела Мерсед), що виступає новим любовним інтересом Еллі, Джессі (Янг Мазіно), а також Айзека, роль якого на телебаченні дублює Джеффрі Райт.