Огляд відеокарти MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC: 8 гігабайтів «вистачить» усім

Цього місяця вихід відеокарт RTX 5060 супроводжувала ціла димова завіса інтриг та таємниць. Огляди й порівняння опинилися під табу завдяки банальній відсутності драйверів. Але нарешті прийшов час прискіпливо подивитися, що ж так вперто «приховувала» від нас NVIDIA. Зустрічайте, сьогодні на редакційний огляд завітала MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC.

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC Від 17 223 грн. Плюси: приріст на 25% CUDA-ядер і пам’ять GDDR7; ефективне охолодження завдяки TWIN FROZR 10; підтримка DLSS 4. Купити в Elmir.ua Мінуси: 8 Гб відеопам'яті; PCIe 5.0 x8. Купити в Elmir.ua 8 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC

Інтерфейс PCI-E Gen 5 x16 (використовує х8) Техпроцес 4 нм Графічний процесор GB206 Пропускна здатність пам’яті 28 Гб/с Об’єм VRAM 8GB GDDR7 Шина пам’яті 128-bit Потокових процесорів 4608 Виходи 3 x DisplayPort v2.1a 1 x HDMI v2.1b Роз’єм живлення 1 х 8-pin Енергоспоживання 155 Вт Рекомендований БЖ 550 Вт Додатково TWIN FROZR 10 Габарити 248 x 135 x 41 мм Вага 649 грамів Займає місця 2 slots

Тестовий стенд

Для тестування MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC була зібрана система на платформі AM5, яка може похвалитися чудовим рівнем продуктивності для більшості геймерів. Основою став процесор Ryzen 7 9800X3D, який забезпечує високу обчислювальну потужність без «вузьких місць» для GPU.

Конфігурація системи:

Комплектація, зовнішній вигляд та охолодження MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC прибула на редакційний огляд в компактній фірмовій коробочці. Що і не дивно, адже перед нами двох вентиляторна версія, покликана вміститись навіть у невеликі корпуси.

Розпаковуючи MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC, крім самої відеокарти в антистатичному пакеті, можемо знайти хіба що документацію. Ніяких додаткових аксесуарів не передбачено. Невисока вага — всього 649 грамів не потребує додаткової опірної ніжки.

Дизайн карти у фірмовому стилі MSI Gaming OC ставить акценти на агресивні лінії та RGB-підсвітку, яка стала майже обов’язковою для будь-якого продукту в цьому сегменті. Корпус виконаний із міцного пластику з металевими вставками.

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Живлення відеокарти відбувається за допомогою надійного та перевіреного десятиліттями восьмипінового конектора. Це дуже правильне рішення, адже NVIDIA розуміє, що абсолютна більшість представників цільової аудиторії навряд чи мають в запасі нові блоки живлення з роз’ємом 12VHPWR.

Система охолодження TWIN FROZR 10 складається з мідної контактної пластини, теплових трубок Core Pipes та двох вентиляторів STORMFORCE, які забезпечують хороший баланс між ефективністю та рівнем шуму. Їх ми протестуємо згодом.

Робоча продуктивність та архітектура

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC базується на чипі GB206, який також використовується в моделі 5060 Ti. Цей кристал площею 181 мм² вміщує 21,9 мільярда транзисторів, хоча в цій версії активовано не всі ресурси — кількість ядер зменшена на 17% порівняно з потужнішою моделлю.

У підсумку ми маємо 3840 CUDA-ядер, 30 потокових мультипроцесорів (SM), 30 RT-ядер четвертого покоління та 120 Tensor-ядер п’ятого покоління. Це забезпечує приріст на 25% порівняно з RTX 4060, що теоретично обіцяє відповідне зростання продуктивності в растрових обчисленнях.

Відеокарта оснащена 8 ГБ пам’яті GDDR7 зі швидкістю 28 Гбіт/с, що забезпечує пропускну здатність 448 ГБ/с. Це на 65% швидше, ніж у попереднього покоління. Однак обсяг пам’яті викликає питання, адже 8 ГБ у 2025 році виглядає як компроміс, особливо для ігор із високими вимогами до текстур.

До того ж інтерфейс шини PCIe 5.0 x8 додає ще один рівень обмежень, особливо для користувачів зі старими системами на PCIe 3.0, де продуктивність може суттєво просідати. Теоретична обчислювальна потужність MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC становить 19 TFLOPs, що помітно нижче за 24 TFLOPs у 5060 Ti.

Архітектура Blackwell, на якій базується MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC, є еволюційним кроком для Nvidia, хоча в цьому конкретному випадку ми бачимо скоріше обережний підхід, ніж прорив.

Пам’ять GDDR7 є додатковою перевагою, але її об’єм у 8 ГБ обмежує потенціал у задачах, які вимагають великого відеобуфера, особливо в рендерингу чи задачах пов’язаних з нейромережами. Саме тому відеокарта так і не змогла повністю пройти тест генерації десяти зображень в Amuse на високій якості.

Інтерфейс PCIe 5.0 x8 викликає певні занепокоєння, адже навіть на сучасних системах це може створювати так званий «ботлнек», а на старіших платформах із PCIe 3.0 продуктивність падатиме ще більше.

У робочих задачах, таких як редагування відео чи 3D-моделювання, MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC показує себе як середняк, що здатний впоратися з базовими навантаженнями, але не більше. В Blender відеокарта набирає 3685 балів, це трішки менше, ніж RTX 4060 Ti. Однак погравшись з розгоном можна вирівняти ситуацію і навіть вирватися вперед. В D5 Render відставання від RTX 5060 Ti складає близько 20%.

Ігрова продуктивність MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC

Переходячи до ігрової продуктивності, MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC демонструє змішані результати. У тестах на роздільній здатності 1080p карта показує середню частоту кадрів, яка часто коливається на рівні RTX 3060 Ti чи 3070. Наприклад, у Clair Obscur: Expedition 33 ми отримали 56 кадрів за секунду без DLSS, що на 20% швидше за RTX 4060. Але не будемо забігати наперед і пройдемось по актуальних ігрових проєктах.

На жаль, S.T.A.L.K.E.R. 2 виявився дещо нестабільним під час тестування, при використанні драйверів NVIDIA 576.52. При QuadHD з використанням DLSS спостерігалися такі ж самі артефакти, які перед цим я фіксував в попередньому огляді відеокарти RTX 5060 Ti.

В принципі в Зону Відчуження і ходять для того, щоб знайти артефакти, тому нічого дивного. У режимі без DLSS та генератора кадрів MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC демонструє нам 43 FPS, що на 26% більше, ніж у моделі попереднього покоління — RTX 4060.

S.T.A.L.K.E.R. 2 RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Різниця, % QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON 100 93 74 +26 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 49 43 34 +26 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON 125 123 104 +18 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 69 61 47 +30

На FullHD у нас майже еталонні 60 кадрів на секунду, в той час, як у RTX 4060 оверлей показує всього лише 47 FPS. Допомога DLSS та генератора кадрів дозволяє MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC ще більше вириватись вперед, збільшуючи кількість кадрів вдвічі, але і 4060 перетинає без проблем перетинає позначку у 100 кадрів на секунду.

Тому за допомогою нейротехнологій в обох відеокарт з цим немає проблем у роздільній здатності FullHD. Єдина проблема — знову ж таки кількість відеопам’яті, що іноді призводить до проблем у стабільності кадрів.

В грі Indiana Jones and the Great Circle також не обійшлося без сюрпризів. Чомусь у MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC некоректно працював генератор кадрів. Саме тому склалася така цікава ситуація, що при використанні DLSS плюс FG, RTX 4060 показала навіть на +15% більше кадрів. Причина криється в некоректній роботі самої гри.

Indiana Jones and the Great Circle RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Різниця, % QuadHD, Ultra, DLSS – OFF, Framegenerator – OFF, Path Tracing – OF 78 74 61 +21 QuadHD, Ultra, DLSS – Quality, Framegenerator – x4, Path Tracing – OFF 207 92 70 +31 FullHD, Ultra, DLSS – QUALITY, Framegenerator – ON, Path Tracing – OFF 227 112 132 -15 FullHD, Ultra, TAA, Framegenerator – OFF, Path Tracing – OFF 97 113 91 +24

Indiana Jones дуже вимоглива до об’єму відеопам’яті, тому ми можемо пограти хіба що на середніх налаштуваннях якості. Якщо 8 гігабайтів відеопам’яті «з натягом» вистачає вже тепер, то що ж буде через рік-два, коли кількість таких проєктів тільки збільшуватиметься?

Cyberpunk 2077 RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Різниця, % QuadHD, Ultra, DLSS — OFF, Framegenerator – OFF, Path Tracing – Middle 44 39 28 +39 QuadHD, Ultra, DLSS — 4x, Framegenerator – ON, Path Tracing – OFF 163 142 64 +122 FullHD, Ultra, DLSS — OFF, Framegenerator – OFF, Path Tracing – OFF 72 66 49 +35 FullHD, Ultra, DLSS — 4x, Framegenerator – ON, Path Tracing – OFF 263 252 114 +121

Cyberpunk 2077 першим почав підтримувати нову модель DLSS 4. В цій грі у нас кратний відрив від попереднього покоління завдяки підтримці Transformer. Різниця при використанні нейротехнологій в деяких режимах складає понад 100%.

Якщо брати «чисту продуктивність», то в цьому випадку MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC переважає RTX 4060 на 28-49% залежно від обраної роздільної здатності.

Silent Hill 2 Remake завжди був «міцним горішком», але на відміну від Індіани Джонса, гра вимоглива не стільки до відеопам’яті, скільки до відеопроцесора. З усім тим, пограти можна не тільки у FullHD, але і QuadHD на епічних налаштуваннях, причому з комфортом, якщо використовувати DLSS та генератор кадрів.

Half-Life 2 RTX все ще знаходиться в режимі демонстрації, тому вимагати від нього якоїсь оптимізації не приходиться. Тут спостерігається дивна ситуація, коли RTX 4060 в чистій швидкодії продемонструвала навіть більше кадрів, ніж нова модель. Але як тільки ми вмикаємо допомогу суперсемплінгу, та кадрової генерації, то різниця стає більше, ніж 2 рази у порівнянні з RTX 4060. В тому числі покращується якість зображення, хоча й не у всіх сценаріях.

В Plague Tale Requiem можна з комфортом пограти не тільки при FullHD, але і в QuadHD. Причому з частотою на 31% більше, ніж на RTX 4060.

Avowed (RT – ON) RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Різниця, % QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON) 123 141 69 +104 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) 56 29 24 +21 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON) 216 137 102 +34 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) 85 55 40 +38 Oblivion RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Різниця, % QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON + RT High) 72 67 58 +16 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) + RT High 30 27 23 +17 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON + RT High) 101 99 84 +18 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) + RT High 40 42 34 +24

Avowed завдяки підтримці DLSS X4 підіймає лічильник кадрів майже до небес — 141 кадр на секунду в QuadHD. Чудовий результат, яким не можуть похвалитися відеокарти, що підтримують суперсемплінг попереднього покоління.

А ось різниця в Oblivion вже не така суттєва. В середньому вона складає близько 19-20% і корелює з кількістю обчислювальних ядер.

Нова перлина французького геймдеву — Clair Obscur: Expedition 33 доступна для комфортного проходження в QuadHD на високих налаштуваннях. Звісно, доведеться приправити круасани налаштування суперсемплінгом. В нагороду ви отримаєте 72 FPS.

Причому зображення з DLSS значно краще, ніж рендеринг в рідній роздільній здатності та використання TAA.

Clair Obscur: Expedition 33 RTX 5060 RTX 4060 Різниця, % QuadHD, High, DLSS – ON 72 60 +20 QuadHD, High, DLSS (OFF) 43 36 +19 FullHD, High, DLSS – ON 94 83 +13 FullHD, High, DLSS – OFF 67 56 +20 Doom: The Dark Ages RTX 5060 RTX 4060 Різниця, % QuadHD, High, DLSS – ON 94 75 +25 QuadHD, High, DLSS (OFF) 52 41 +27 FullHD, High, DLSS – ON 253 133 +90 FullHD, High, DLSS – OFF 72 60 +20

В ураганному та нещадному Doom: The Dark Ages мерзенні імпи відлітатимуть від вашого щита зі швидкістю 74 кадри на секунду. А в FullHD так взагалі вас чекають кіберспортивні 253 FPS. Гра чудово оптимізована, але є чутливою до пропускної здатності інтерфейсу відеопам’яті.

Ну і на завершення потрібно провести справжнє хрещення вогнем, щоб відповісти на найголовніше питання. Чи потягне відеокарта Crysis 3 Remastered? На відміну від попередниці, RTX 5060 показала себе з найкращої сторони, як у FullHD, так і в QHD. Причому різниця нерідко була двократною.

Гра виявилася дуже чутливою до швидкості відеопам’яті. Сучасна GDDR7 допомогла впевнено проходити навіть найскладніші моменти гри з найменшими затримками. Чого не скажеш про RTX 4060.

Енергоспоживання, шум та нагрів MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC

Попри двох вентиляторне виконання температури MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC виявилися доволі помірними. Температура ядра не переходила позначку в 60 градусів за Цельсієм. Трішки гарячішою виявилася відеопам’ять — 66°C.

Оберти вентиляторів не підіймались вище 1500 обертів на хвилину, тому шумовий фон ніяк не виділявся порівняно з самою системою. Шумометр при цьому зафіксував близько 32 дБ, а бекплейт нагрівався до 38 °C.

Енергоспоживання у найзапекліших ігрових сутичках складало близько 134 Вт, а в режимі очікування на робочому столі — 12 Вт. При відсутності серйозного завантаження вентилятори зупиняються.

Досвід використання

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC залишає подвійне враження. З одного боку, карта справляється з більшістю сучасних ігор на 1080p, забезпечуючи прийнятну продуктивність для кіберспортивних тайтлів чи невимогливих ігрових проєктів.

З іншого боку, обмеження у 8 ГБ відеопам’яті постійно нагадує про себе в обох поколіннях, особливо коли ви намагаєтеся підвищити роздільну здатність або увімкнути трасування променів. У таких випадках текстури можуть просто не завантажуватися, що іноді призводить до розмитого зображення.

В одному з моїх десктопів встановлена перевірена сотнями віртуальних боїв MSI RTX 4060 Ventus. Вона стабільніше працює з моїм улюбленим офлайновим генератором зображень — Fooocus, а також дружить з PhysX х32.

Загалом, досвід використання карти залежить більше від особистих очікувань: якщо ми шукаємо бюджетне рішення для легких ігор, вона може підійти. Але для амбітніших задач її можливості швидко вичерпуються. В ідеалі відеокартам RTX 5060 пасувало б хоч 12 Гб GDDR7 для мінімальної перспективи.

Мені без зайвих проблем вдалося розігнати MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC, отримавши додаткових 8-9% продуктивності. Якоїсь великої потреби в цьому немає, але все ж таки, така можливість є.

Ціни та конкуренти

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC доступна за ціною від 17 223 гривень, що на 17-20% вище за ціну RTX 4060. На перший погляд, це виглядає як пристойна пропозиція, особливо якщо порівнювати за співвідношенням ціна/кадр. Однак, якщо врахувати конкурентів, таких як Radeon RX 7800 XT із 16 ГБ пам’яті, перевага RTX 5060 стає менш очевидною, перед якою вона значно поступатиметься у QuadHD через обмеження пам’яті.

Можна, звісно, придбати MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC з 16 гігабайтами відеопам’яті, отримавши таким чином впевненість, що навіть через декілька років карта все ще матиме запас продуктивності. Але доплата у майже 10 тисяч гривень — вбивчий антиаргумент при обмеженому бюджеті.

На горизонті також з’являються нові конкуренти, зокрема Radeon RX 9060 XT, який обіцяє конфігурації з 8 і 16 ГБ пам’яті, а також Intel Arc B580, який із покращеними драйверами може скласти серйозну конкуренцію за співвідношенням ціна-продуктивність. У цьому контексті RTX 5060 виглядає як продукт, який ризикує швидко застаріти, особливо якщо AMD запропонує більш привабливі рішення за аналогічною ціною.

8 /10 Оцінка ITC.ua Робоча продуктивність 7 Відеопам'яті не вистачає для коректної роботи офлайнових нейромереж. Ігрова продуктивність 8 На 25% швидша за RTX 4060 Енергоефективність, шум 9.5 Тиха та прохолодна відеокарта Ціна 7.5 Ціна далека від рекомендованої.