Серіал про Гаррі Поттера від HBO представив тріо головних акторів — нових Рона, Герміону та Гаррі

HBO

Серіал про Гаррі Поттера офіційно представив тріо акторів, які візьмуть на себе головні дитячі ролі. Домінік Маклафлін зіграє Гаррі Поттера, Арабелла Стентон — Герміону Ґрейнджер, а Алістер Стаут — Рона Візлі.

Кастинги офіційно стартували торік восени, а вже у лютому шоуранери звітували, що прослухали на головні дитячі ролі понад 30 тисяч акторів.

«Після надзвичайних пошуків, очолюваних кастинг-директорами Люсі Беван та Емілі Брокманн, ми раді оголосити, що знайшли наших Гаррі, Герміону та Рона. Талант цих трьох унікальних акторів вражає, і ми не можемо дочекатися, коли світ побачить їхню магію разом на екрані. Ми хотіли б подякувати всім десяткам тисяч дітей, які проходили прослуховування. Було справді приємно відкрити для себе безліч юних талантів», — сказали шоураннер Франческа Гардінер та виконавчий продюсер і режисер Марк Майлод у своїй заяві (через Variety).

Ролі у серії фільмів про Гаррі Поттера принесли Деніелу Редкліффу, Еммі Вотсон та Руперту Грінту світову славу на початку 2000-х. Серіал може принести подібний успіх їх юній заміні, які здебільшого є новачками в акторській справі: Маклафлін і Стентон мали епізодичні ролі в кіно, тоді як для Стаута роль Рона Візлі стане дебютною.

Нагадаємо, що попередньо розкритий дорослий акторський склад включає розкритикованого Паапу Ессієду у ролі Северуса Снейпа, Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Джона Літґоу (Албус Дамблдор), Ніка Фроста (Рубеус Геґрід), Люка Таллона (Квірінус Квірелл) та Пола Вайтхауса (Аргус Філч), який, до речі, з’являвся в оригінальних фільмах про Гаррі Поттера в епізодичній ролі.

Творці шоу обіцяють достовірну адаптацію книг і покажуть дорослих персонажів молодшими, ніж в оригінальних фільмах, аби «дотриматись канону Роулінг» — йдеться зокрема про сімейку Дурслів та Северуса Снейпа, якому в першій книзі виповнився всього 31 рік.

Серіал складатиметься із 7 сезонів, а його виробництво займе щонайменше 10 років. Знімання першого планують на літо, а прем’єра має відбутись вже у 2027 році.

Авторка оригінальних книг Джоан Роулінг залучена до проєкту, як виконавча продюсерка. Раніше вона стикнулася з критикою зірки The Last Of Us Педро Паскаля, який закликав бойкотувати нове шоу через ставлення письменниці до ЛГБТ.