П’ятничний чат ITC: обговорюємо легкі підсумки тижня

«Чекайте мене з першим променем сонця, я прийду на 5-й день, зі сходу» (с). Мало хто знає, що Гендальф насправді говорив про нашу традиційну рубрику П’ятничний чат, яка завжди з’являється саме тоді, коли вона найбільше потрібна. Не забувайте пірнути у коментарі, щоб поділитися цікавими історіями, новинами та просто потеревенити у неформальній атмосфері.

Від любові до ненависті — один крок. Цей тиждень виявився вкрай невдалим не тільки для Ілона Маска (що вже встиг побити горшки з президентом США), але й для Tesla, яка колись була королевою електромобілів у Європі. 2025 рік показав, що під нею захиталася не тільки корона, а й весь трон. Model 3 і Model Y вже не ті, що раніше, і в більшості країн ЄС народ відвертається від бренду Ілона Маска. Справа не лише в конкуренції. Здається, європейці просто втомилися від одного й того ж.

Але є одна країна, де Tesla все ще успішна. Норвегія — це окремий світ, де вона почувається як удома. У травні 2025-го там продали 2600 електромобілів, що на 213% більше, ніж торік. Model Y тримає марку, займаючи 16,5% ринку, і обганяє конкурентів на кілометри. Чому так? Уряд Норвегії вже 25 років вкладає гроші в екологію, хоча самі експортують нафту — парадокс. Завдяки стимулам і зарядкам на кожному кроці, країна майже досягла мети повного переходу на електромобілі.

Ви колись намагались зрозуміти, чому один USB-C порт вміє заряджати ноутбук, а інший ігнорує цю функцію? У 2025 році Microsoft сказала: «Досить!» і оновила сертифікацію для Windows 11. Тепер кожен порт на нових девайсах має бути універсальним солдатом — заряджати, передавати дані й підключати монітор. Ну нарешті!

Нові правила програми WHCP для Windows 11 24H2 чіткі: усі USB-C порти повинні працювати на повну. Якщо є швидкість 40 Гбіт/с, то підтримка USB4 і Thunderbolt 3 обов’язкова. Microsoft навіть додала власний драйвер, щоб оновлення приходили через Windows Update. Здається, хоч колись Microsoft серйозно вирішили зробити наше життя простішим. Сподіваюся, це не просто обіцянки, бо я вже втомився носити з собою мільйон кабелів.

Якщо вам здається, що кінотеатри втратили свій колишній шарм, то не спішіть записувати себе в клуб «Раніше було краще», адже це щира правда. Навіть легенда кіно Мартін Скорсезе офіційно заявив, що з кінотеатрами як глядач він покінчив. Ні, знімати фільми він не залишає, просто сучасна публіка його дістала. І чесно, хто б не зрозумів маестро, коли люди в залі сидять у телефонах або хрумкають попкорн голосніше, ніж актори говорять?

В інтерв’ю кінокритику Пітерсу Треверсу Скорсезе поскаржився на глядачів, які шумлять, бігають за снеками й ігнорують фільм. Він згадав, що в молодості сам балакав в залі, але завжди про кіно, а не про меми в TikTok.

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Рідлі Скотт, який подарував нам культового «Чужого» у 1979 році, офіційно заявив, що завершив свою роботу над франшизою. Не те щоб ми дуже здивувалися, але все одно трохи сумно. Хоча режисер сподівається, що серія житиме далі без нього.

Скотт повернувся до «Чужого» з приквелами «Прометей» і «Заповіт», але сам називає їх провалом. Він вважає, що франшиза завмерла ще після четвертої частини 1997 року. Хоча, як на мене, стрічка «Чужий: Воскресіння» вже не відповідала духу оригінальної трилогії та нагадувала старий жарт про стюардесу.

Останній фільм серії, «Чужий: Ромул» від Феде Альвареса, зібрав $350 млн і отримав непогані відгуки, хоча й без особливих інновацій. Цього літа чекаємо серіал «Чужий: Земля» від FX, де Скотт виступив продюсером. Він хвалить шоу за повагу до оригіналу, тож, можливо, франшиза ще здивує. А поки що дякуємо Рідлі за ксеноморфів і тримаємо кулаки за майбутнє серії.

Світ заліза завмер у передчутті доступного й водночас продуктивного ПК геймінгу. Адже AMD випустила Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, і це виглядає як непоганий варіант для геймерів, які не хочуть продавати нирку за відеокарту. Вона трохи поступається конкурентам, але ціна в $349 виглядає привабливо.

Тести показують, що RX 9060 XT на 5% повільніша за RTX 5060 Ti 16 ГБ у 1440p, але на $150 дешевша. У 1080p вона майже на рівні з RX 7700 XT. Проте NVIDIA має свої фішки типу DLSS 4 + MFG. Тож питання: чи варта економія тих 5% продуктивності?

Порівняння з RTX 5060 Ti 8 ГБ виглядає краще для AMD — приріст у 6% на 1440p. Але 8 ГБ пам’яті у NVIDIA в деяких сучасних іграх не вистачає вже тепер, про це ми детально поговорили у нашому редакційному огляді MSI GeForce RTX 5060 8G.

RX 9060 XT із 16 ГБ виглядає логічніше, хоча реальні ціни в магазинах можуть усе зіпсувати. Тестувальники з TechPowerUp кажуть, що ціна — вирішальний фактор, але різниця в $80 не виглядає такою вже значною на фоні $500 за RTX 5060 Ti. Остаточну крапку в цьому питанні ми поставимо у нашому редакційному огляді RX 9060 XT вже наступного тижня.

На конференції State of Unreal 2025 показали перші кадри The Witcher 4, і це виглядає як щось неймовірне. Новий регіон Ковір, місто Валдрест, Цірі як повноцінна відьмачка — усе це на базовій PS5 зі стабільними 60 FPS. CD Projekt RED, та ж годі — ми не віримо у казки!

Локації вражають: ліс із 28 об’єктів виглядає як живий завдяки Nanite Foliage, а натовпи з 300 NPC не гальмують гру. Бойова фізика, анімація, ML Deformer для мікрорухів — усе на висоті. Epic і CDPR навіть випустили інструменти для інших студій, щоб ті також творили дива.

Щодо релізу чи сюжету поки тиша, але те, що гру запустили на базовій PS5, дає надію, що це не ексклюзив для PS6. Чекаємо нових деталей, а поки уявляємо, як Цірі розправляється з мантикорами в Ковірі.

Також не забувайте голосувати за фіналістів конкурсу дописів серед авторів спільноти IT Community: «Автор місяця — Весна 2025», в якому буде одразу 5 переможців! Вони отримають у подарунок клавіатури та мишки, від наших партнерів — комп’ютерного магазину COMPX та бренду HATOR. Крім того, 9 червня ми оголосимо Коментатора місяця, серед тих, хто писав у розділі «накопичувачі». Переможець отримає накопичувач від компанії MSI.

А яким цей тиждень був для вас? Чекаємо вас у коментарях!