Рідлі Скотт каже, що покінчив із «Чужим»: «Франшиза завмерла після четвертого фільму»

Сігурні Вівер і Рідлі Скотт на зніманнях «Чужого» / Virtual History

«Чужий» стала однією з найвідоміших науково-фантастичних франшиз жахів в історії кіно, але режисер Рідлі Скотт, який дав їй старт у 1979 році, нині заявив, що офіційно завершив роботу над проєктом.

«Там, де франшиза зараз, я думаю, що зробив достатньо. І просто сподіваюся, що вона триватиме далі», — заявив Скотт в інтерв’ю ScreenRant.

Після успіху першого фільму Скотт взяв доволі довгу перерву і повернувся до режисури «Чужого» з приквелом «Прометей» 2012 року (та трохи згодом із «Заповітом» 2017 року) — п’ятим фільмом серії, який залучив таких зірок як Нумі Рапас, Майкл Фассбендер, Гай Пірс, Ідріс Ельба, Логан Маршалл-Грін і Шарліз Терон та начебто мав касовий успіх, але отримав суперечливі відгуки.

Щобільше, сам режисер, називав «Прометей» провалом, і нині ще раз підтвердив свої слова, заявивши, що розвиток франшизи завершився ще на четвертому фільмі «Чужий: Воскресіння» 1997 року, який режисував француз Жан-П’єр Жене.

«Здається, я відчував, що після 4-ї частини все завмерло. Думаю, мій фільм був досить непоганий, і Джеймса теж, тоді як решта — не дуже хороші. Я думав: “Чорт, це кінець франшизи, яка мала б бути такою ж важливою, як клятий “Зоряний шлях” чи “Зоряні війни”, які, на мою думку, феноменальні”».

Торік серія продовжилась роботою Феде Альвареса під назвою «Чужий: Ромул». Причому Скотт навіть надсилав своєму колезі інструкції — щоправда, записка містила лише одну коротку фразу: «Тільки не облажайся». Стрічка заробила в прокаті $350 млн і стала другою найкасовішою в серії (поступилась лише вищезгаданому «Прометею»), причому оцінки на сайтах-агрегаторах рецензій також були доволі пристойними з єдиною критикою про «відсутність оригінальності».

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Цього літа чекаємо на ще один проєкт у всесвіті — серіал FX «Чужий: Земля», де Рідлі Скотт виступив виконавчим продюсером. Що цікаво, в інтерв’ю THR він вихваляв майбутнє шоу, зазначивши, що режисер Ноа Гоулі розробив його «з повагою до оригіналу».