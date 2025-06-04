Перші огляди AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ — у S.T.A.L.K.E.R. 2 як NVIDIA RTX 5060 8 ГБ

Презентація Radeon RX 9060 XT / AMD

Згідно з першими ігровими тестами AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, у продуктивності «червона» відеокарта ближче до NVIDIA RTX 5060 8 ГБ, ніж до 5060 Ti 16 ГБ.

За результатами тестування сайту TechPowerUp попереднє порівняння з RTX 5060 Ti 16 ГБ в цілому можна вважати коректним. Але ще ближче відеокарта до 5060 8 ГБ, хоч і зовсім трохи випереджає. Навряд на ній можна буде відчути перевагу 16 ГБ пам’яті. До того ж у випадку AMD відсутні генерація кадрів 4x та якісне масштабування DLSS 4, а також інші програмні переваги NVIDIA.

Перевагою цієї відеокарти може стати лише дуже велика різниця в ціні. Але навряд вона сягне достатнього рівня у реальних магазинах. навіть з різницею у $80, про яку каже сайт, RTX 5060 Ti 16 ГБ здається кращим вибором. У своєму висновку тестувальники кажуть про ціну як вирішальний фактор, але все ж втрати здаються більшими. Навряд очікувана різниця трохи понад 3000 грн вирішує з порядком реальних цін близько $500.

Radeon RX 9060 XT 16 ГБ споживає близько 170 Вт під навантаженням, розгін відеокарти дав у тесті +10% продуктивності. Важко назвати будь-яку характеристику цієї відеокарти перевагою.