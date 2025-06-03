Перші кадри геймплею The Witcher 4 на базовій PS5 — із Цірі та новим регіоном Ковір

The Witcher 4 / CD Projekt Red

На конференції State of Unreal 2025 представили перший погляд на геймплей по The Witcher 4 — нас чекають мандри в Ковір.

CD Projekt RED показала місто Валдрест — новий портовий осередок північного королівства Ковіру, яке лише згадувалося в минулих рольових іграх. Також вперше гравцям показали з висоти столицю Валдрест — Лан Ексетер — коли над нею пролітає мантикора (вирізаний раніше монстр із The Witcher 3).

Там NPC поводяться максимально природно: реагують на дії гравця, збирають предмети, спілкуються між собою. Наприклад, в момент, коли якийсь NPC називає Цірі «відьмачкою», поруч дитина підбирає яблука, які розсипав перехожий. У The Witcher 4 Цірі взаємодіє зі світом як повноцінна відьмачка: бере замовлення, полює на монстрів й розслідує темні події в новому регіоні.

Її вірний кінь — Келпі — отримав власну мускулатуру, фізику волосся і рухів. Завдяки складній анімації рухів і новій фізиці хаосу грива, хвіст і тіло коня реагують незалежно від кута огляду. І підхід до зовнішнього вигляду коня дуже знайомий фанатам Red Dead Redemption 2.

Ковір — нова велика зона, збудована на технології Nanite

Демо на PS5 (базовій!) стабільно видавало 60 кадрів/с — воно витримало величезні та насичені локації, натовпи з понад 300 NPC та нову бойову фізику. Розробники стверджують, що весь ліс у грі створений лише з 28 об’єктів — завдяки технології Nanite Це революційна технологія віртуалізованої геометрії, представлена в Unreal Engine 5. Вона дозволяє створювати надзвичайно деталізовані 3D-об’єкти без значного навантаження на продуктивність. Технологія суттєво знижує навантаження на пам’ять, водночас зберігаючи об’ємність, освітлення і деталізацію. Epic і CDPR наголошують, що «вперше можна створити настільки детальний світ із такими легкими ресурсами».

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Новина оновлюється..