Tesla в кризі по всій Європі, але в одній країні продажі зросли на понад 200%

Оновлена версія Tesla Model Y

Ще кілька років тому Tesla домінувала на ринку електромобілів у Європі — її Model 3 і Model Y ставали лідерами продажу. Але 2025 рік демонструє іншу картину. У більшості країн ЄС інтерес до електромобілів Tesla стрімко згасає — і не лише через конкуренцію. Та попри загальний спад, є одна країна, де Tesla продовжує бити власні рекорди.

Провал Tesla у Європі

Минулого місяця повідомлялося, що китайський автовиробник BYD уперше обійшов Tesla за кількістю зареєстрованих електромобілів у Європі. На надалі ситуація не змінилася на краще для американської компанії, навіть попри появу на ринку оновленої версії Model Y.

Наприклад, у Швеції продажі Tesla у травні впали на 54% — до 503 авто. У Франції результат ще гірший: мінус 67% і всього 721 проданий автомобіль, за даними агенції AAA.

У цілому по Європі продажі Tesla скоротилися майже вдвічі. Це відбулося попри те, що свого часу компанія Ілона Маска першою з електромобільних брендів обігнала навіть бензинові моделі за популярністю. Причин кілька: конкуренція з боку традиційних автовиробників та нових гравців із Китаю, зокрема BYD, а також розчарування в незначних змінах після оновлень Model 3 і Model Y.

До того ж, на іміджі Tesla сильно б’є репутація її засновника. В Європі дедалі більше людей сприймають Ілона Маска як токсичну фігуру через його підтримку крайніх правих, зокрема німецької партії AfD. Та й інші його витівки, як от «вітання від серця», не додають популярності йому та його компанії. За результатами опитування в Німеччині, проведеного в березні, 94% респондентів заявили, що ніколи не куплять Tesla.

Не все втрачено

Однак попри загальне європейське відчуження, Норвегія не може насититися електромобілями Tesla. У той час як глобальні та європейські продажі Tesla знижуються, Норвегія знову виривається вперед. У травні 2025 року в цій країні продали 2600 електромобілів Tesla — це на 213% більше, ніж за аналогічний період торік. За даними Норвезької ради дорожнього транспорту, такий приріст забезпечила оновлена версія Model Y. Цей компактний електрокросовер — уже третій рік поспіль бестселер у Норвегії. У травні він захопив аж 16,5% ринку.

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Це вдвічі більше, ніж у найближчого конкурента — Toyota bZ4X (7%), і вчетверо більше, ніж у Volkswagen ID.4 (4,2%). Загальний приріст продажів авто в Норвегії становив 39%, але Tesla виросла майже вшестеро швидше.

Не дивно, що саме в Норвегії Tesla почувається так добре. Тамтешній уряд вже понад 25 років проводить політику, спрямовану на боротьбу зі змінами клімату. І це — при тому, що країна залишається великим експортером нафти. Проте завдяки потужним фінансовим стимулам і розгалуженій мережі зарядних станцій, норвежці охоче пересідають на електромобілі. Зараз країна вже майже досягла своєї мети: повністю перейти на електромобілі до 2025 року.

Попри норвезьке виключення, Tesla стрімко втрачає прихильність європейських водіїв. І хоча оновлена версія Model Y поки тримає позиції на півночі, в більшості інших країн покупці дедалі частіше обирають альтернативи. Причина не лише в конкуренції чи характеристиках моделей, а й у тому, як бренд сприймають на рівні цінностей.

Джерело: carscoops