Make USB-C great again: для сертифікату Windows 11 Microsoft вимагає повної функціональності всіх портів ПК

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Багатьом користувачам певно знайома ситуація, коли порти USB-C працюють по-різному: один лише заряджає ноутбук, інший — підключає монітор, а третій взагалі нічого не робить. Начебто розʼєми однакові, але їхня поведінка — непередбачувана. У 2025 році Microsoft вирішила сказати цьому хаосу «стоп» і оновила свою програму сертифікації для Windows 11, аби кожен порт USB-C на нових ноутбуках та планшетах працював як слід.

Які зміни обіцяє Microsoft

Microsoft повідомила про оновлення своєї програми сумісності Windows Hardware Compatibility Program (WHCP) для пристроїв з Windows 11. Тепер усі USB-C порти на сертифікованих пристроях мають гарантувати повну підтримку трьох функцій: передачі даних, заряджання та відеовиходу. Якщо коротко — будь-який USB-C порт має «просто працювати».

Крім цього, якщо ноутбук має порти USB зі швидкістю 40 Гбіт/с, то вони повинні підтримувати і USB4, і Thunderbolt 3. Microsoft уточнює, що ці нові вимоги вже почали діяти для пристроїв, які постачаються з версією Windows 11 24H2.

Microsoft також вимагає використання мікросхем, сертифікованих USB-IF. А ще компанія впроваджує власний драйвер USB-контролера, щоб усі оновлення приходили через Windows Update.

В чому була проблема?

Старший менеджер продуктів Microsoft Уґан С. описав знайому багатьом ситуацію — ви підключаєте монітор через USB-C, а на екрані нічого. Він пояснив, що причина не в самих роз’ємах, а в несправедливому ставленні виробників, які по-різному реалізують функціональність USB-C портів на своїх пристроях.

Це призводило до ситуацій, коли один порт заряджає, інший передає дані, а третій — просто «ніякий». У 2025 році така поведінка вже не повинна бути нормою.

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Всі ці оновлення повинні забезпечити користувачам менше плутанини й більше впевненості. Якщо ви купуєте новий ноутбук або планшет із сертифікацією WHCP та Windows 11 24H2, будь-який USB-C порт повинен підтримувати зарядку, передавання даних і підключення дисплеїв. Більше не треба шукати, який саме з портів заряджає, а який — «тільки для монітора». Якщо коротко — у 2025 році USB-C на Windows-пристроях має стати таким, яким він завжди мав бути: універсальним, передбачуваним і зручним.

Усе це стало можливим завдяки оновленню інструментів тестування в Microsoft, зокрема Hardware Lab Kit (HLK). Програма WHCP розвивається разом із кожним новим релізом Windows і продовжуватиме впроваджувати покращення.

Джерело: tomshardware