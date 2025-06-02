Мартін Скорсезе не ходить в кінотеатри, бо його дратують сучасні глядачі: «Сидять в телефонах і заглушають акторів розмовами»

Мартін Скорсезе / Depositphotos

Легендарний американський режисер Мартін Скорсезе, серед інших відомий такими фільмами, як «Таксист» і «Славетні хлопці», заявив, що покінчив із кінотеатрами — але не перейматесь, лише у статусі глядача.

Виявляється, режисера дуже дратує сучасна публіка в кінотеатрах, про що він нещодавно розповів в інтерв’ю своєму другу і кінокритику Пітерсу Треверсу.

«Я запитав у маестро, чому він більше не дивиться фільми в кінотеатрах», — пише Треверс у своєму блозі (через World of Reel). «І він роздратовано згадав глядачів, які сидять у телефонах, йдуть купити снеки під час сеансу, чи шумлять, заглушаючи голоси акторів».

Треверс на цю претензію заявив, що вони й самі розмовляли під час показів, коли були молодими, тоді як Скорсезе цілком справедливо зазначив:

«Можливо, але коли ми говорили, то завжди йшлося про фільм і про те, як весело нам було обговорювати ці деталі».

Що ж, Скорсезе цілком може дозволити собі відмовитися від перегляду фільмів у звичайних кінотеатрах, оскільки вже давно збудував у своїх будинку та квартирі особисті кінозали, які, як він зазначав у попередніх інтерв’ю, дозволяють йому відбирати та переглядати фільми в найкращій якості. Ймовірно, саме завдяки цьому облаштуванню режисер дивився та хвалив такі недавні стрічки, як «Тарл», «Перл», «Носферату» та «Я бачив світло телевізора».

Нагадаємо, що раніше 81-річний Скорсезе заявляв, що не збирається завершувати кар’єру найближчим часом і має намір зняти ще щонайменше два фільми, попри те, що останній проєкт режисера під назвою «Вбивці квіткової повні‎» отримав доволі скромну касу — $158 млн по світу загалом при бюджеті у $200 млн (хоча слід зазначити, що це творіння Apple і покази продовжились на власному стримінгу компанії). До речі в останньому випадку, для режисера є ще одна причина бути невдоволеним кінотеатрами — на момент релізу в деяких робили самовільні антракти, оскільки глядачі не могли висидіти 3,5 години хронометражу на одному місці.