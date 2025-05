Пакистан створить національний біткоїн-резерв

Влада Пакистану ще у квітні призначила засновник Binance Чанпена CZ Чжао стратегічним радником з криптовалют. А у травні країна заявила, що зробить власний біткоїн-резерв. Про це на конференції Bitcoin 2025 повідомив голова криптовалютної ради Пакистану Білал Бін Сакіб. Під час виступу у Лас-Вегасі заявив, що уряд рушив за США у створенні стратегічного резерву біткоїнів і вже приймає прокриптовалютні регуляторні кроки.

Today, 🇵🇰 rewrites history.

At Bitcoin 2025 Vegas, Minister of Crypto and Blockchain @bilalbinsaqib announces that Pakistan will be setting up its Strategic Bitcoin Reserve. pic.twitter.com/1vNjryqimf

— Pakistan Crypto Council (@cryptocouncilpk) May 29, 2025