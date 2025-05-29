Новини Крипто 29.05.2025 о 16:52 comment views icon

Пакистан створить національний біткоїн-резерв

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Тетяна Нечет

Автор новин

Пакистан створить національний біткоїн-резерв

Влада Пакистану ще у квітні призначила засновник Binance Чанпена CZ Чжао стратегічним радником з криптовалют. А у травні країна заявила, що зробить власний біткоїн-резерв. Про це на конференції Bitcoin 2025 повідомив голова криптовалютної ради Пакистану Білал Бін Сакіб. Під час виступу у Лас-Вегасі заявив, що уряд рушив за США у створенні стратегічного резерву біткоїнів і вже приймає прокриптовалютні регуляторні кроки.

«Сьогодні історичний день. Сьогодні я оголошую, що пакистанський уряд створює власний урядовий стратегічний біткоїн-резерв Bitcoin, і ми хочемо знову подякувати США, оскільки вони надихнули нас», – сказав він під час промови.

Цікаво, що раніше уряд Пакистану стверджував, що криптовалюти ніколи не будуть легальними в країні. Але у лютому розпочав створення Національної криптовалютної ради для нагляду за розробкою всебічної регуляторної структури для криптовалют та залучення іноземних інвестицій.

Рада запропонувала кілька ініціатив, включно з використанням надлишкової енергії для майнінгу BTC або дата-центрів, та накопичення BTC для національної скарбниці.

У травні Рада оголосила про виділення 2000 мегаватів надлишкової енергії для майнінгу біткоїна та високопродуктивних обчислювальних дата-центрів.

Також цього місяця Міністерство фінансів Пакистану доручило створити абсолютно нову агенцію для нагляду за регулюванням цифрових активів у країні. Воно буде опікуватись  регулюванням криптоплатформ та видавати ліцензії постачальникам цифрових активів, що діють у країні.

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