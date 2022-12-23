Patriot – один із п’яти пунктів у «різдвяному списку» Подоляка. Чи отримає Україна ATACMS та іншу сучасну зброю? Думка The Washington Post

У твіті під заголовком «Мій різдвяний список бажань», опублікованому 9 грудня, перед оголошенням про новий пакет військової допомоги від США на суму $1,85 млрд, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк зібрав п’ять найбільш бажаних та необхідних видів озброєнь, які можуть суттєво допомогти Україні. Четвертий пункт, систему ППО/ПРО Patriot, вже включено у цей пакет допомоги.

My Christmas wishlist: 1. Leopards

2. Marders

3. Abrams

4. Patriots

5. ATACMS — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 9, 2022

Оглядачі The Washington Post Карен ДеЯнг та Міссі Райан спільно з колегами Джоном Хадсоном і Лавдей Морріс з Берліна розмірковують про те, чи отримає Україна отримає озброєння зі списку Подоляка, наскільки сильною є у США підтримка України та як далеко вона може зайти, а також про те, як у Америці уявляють завершення російсько-української війни. Розглянемо, що вони говорять про пункти списку по порядку, а також деякі висновки та коментарі експертів у статті.

1. Leopards

Журналісти WP оцінюють надання танків Leopard як малоймовірне у короткостроковій перспективі. У Німеччині знову повторили слова про небажання постачати танки доти, доки Сполучені Штати не зроблять це першими. Водночас, одним із пріоритетів Німеччини є «підтримувати Україну настільки, наскільки ми можемо, — про це заявив журналістам у середу в Берліні офіційний представник уряду Штеффан Хебестрайт. — Другий пріоритет – утримати НАТО від прямого конфлікту з Росією. По-третє, Німеччина не піде [на постачання танків] сама. Справа в тому, що на сьогоднішній день в Україну не поставлено жодного основного бойового танку західного виробництва».

Додамо, що окрім Німеччини танки Leopard актуального другого покоління експлуатують, виробляють та модернізують багато країн Європи – його можна вважати «народним» європейським танком. Втім, інші країни озираються на Німеччину у цьому питанні і не постачатимуть танки без її схвалення. Постачання «Леопардів» здається вигіднішими для України порівняно з американськими «Абрамсами»: їх легше ремонтувати у Європі, транспортувати та забезпечувати паливом. З іншого боку, танки Abrams вже закупила Польща (можливо щоб менше залежати від Німеччини, з якою у неї є розбіжності із багатьох питань).

2. Marders

Такої ж думки оглядачі дотримуються і щодо БМП Marders, хоча згадали про них поряд з Leopard без жодного окремого аналізу.

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Можна лише зробити висновок, що ставлення Німеччини до танків поширюється і на сучасні бойові машини піхоти – досі в Україну поставлялися лише легкі зразки піхотної механізації або радянські БМП.

3. Abrams

На думку Washington Post, невеликі шанси України та на отримання танків Abrams. За даними видання, представники міністерства оборони США заявили, що Україна вже має достатньо танків, і що американські M1 Abrams надто складні в обслуговуванні та в експлуатації.

Можна припустити, що пріоритетність постачання саме європейських танків в Україну розуміють і в США, та бажали б саме такого розвитку подій у майбутньому. Однак, як було сказано вище, справа впирається у позицію Німеччини, яка, у свою чергу, дивиться на США і не хоче постачати танки першою, формуючи замкнене коло.

5. ATACMS

Офіційні особи України стверджують, що єдиний спосіб зупинити російську повітряну атаку – завдати удару у місце її початку.

«[Йдеться про] комбіновані удари по стаціонарних об’єктах противника, насамперед по аеродромах базування російської ударної авіації, районах стартових позицій балістичних та крилатих ракет», — заявив заступник голови РНБ України Михайло Забродський.

У статті для державного інформаційного агентства «Укрінформ» він зазначив, що для цього Україні потрібні ракети великої дальності ATACMS.

Відповідаючи на питання про ракети, які б дозволили ЗСУ вражати цілі на території Росії на спільній прес-конференції з президентом України Зеленським, котрий прибув до США з візитом, президент Байден зазначив, що таке озброєння може зруйнувати єдність НАТО на підтримку України.

Американські журналісти роблять висновок про невдалу спробу Зеленського отримати ATACMS у короткостроковій перспективі.

Постачання Patriot

Нові системи озброєнь, що надані США та союзниками, зокрема сучасна система ППО «Петріот», допоможуть протистояти російським авіаударам по українській інфраструктурі, через які “велика частина країни залишилася в темряві і без тепла з настанням зими” (слова WT , пропонуємо самостійно оцінити їхню відповідність реальності). За словами офіційних осіб України та США, Patriot покликаний забезпечити «багаторівневу» захист від ударів російських крилатих та балістичних ракет.

«Це не комплексне рішення протиповітряної оборони для України», — сказав один із представників Пентагону. «Це ще один крок із багатьох кроків, які ми зробили. … З цією однією батареєю [Patriot] ми запропонуємо величезні можливості, але Сполучені Штати та їхні союзники все ще працюватимуть над посиленням протиповітряної оборони України».

Погляд на розвиток подій

Загалом американські офіційні особи та експерти особи виважено оцінюють хід переговорів про військову допомогу, перспективу ескалації конфлікту, можливість премовин з агресором та його наміри.

«Це була можливість для Байдена та Зеленського серйозно поговорити про те, куди ми йдемо… не кажучи при цьому [Зеленському], що робити… щоб переконатися, що ми узгоджені у спільних цілях та розуміємо одне одного» – описав переговори Іво Даалдер, колишній посол США в НАТО, а нині президент Ради Чикаго у глобальних справах. – Байден, як і раніше, турбується про те, щоб не зайти занадто далеко і дуже швидко, побоюючись ескалації. Зеленський хоче дати зрозуміти, що йому потрібна ця постійна підтримка, яку, щиро кажучи, можуть надати лише Сполучені Штати». «Російські хочуть припинення вогню з часом для оновлення, перегрупування та навчання нових сил», – вважає Ліана Фікс, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин по Європі. «Росія намагається виграти час» після невдалого опору українському контрнаступу, що дозволило звільнити значну частину окупованих територій.

Підсумовуючи, можна сказати, що в США все розуміють, але вважають за краще діяти вкрай обережно та контролювати ситуацію. Як вже показала практика з іншими видами озброєнь, такими як системи HIMARS, до побоювань США та ненадання деяких видів зброї можна ставитися зі стриманим оптимізмом. Викликає жаль той факт, що відстрочка з їхнім наданням затягує перебіг війни.