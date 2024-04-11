Паветта та Дані з «Відьмака» неочікуваним чином опинилися в Duolingo

«Відьмак», або The Witcher, вийшов далеко за межі серії книг та ігор: є серіал Netflix, офіційну мангу, аніме, настільну гру та навіть кулінарну книгу, але зараз він з’явився навіть у програмі для вивчення мов Duolingo. Користувач Reddit GeraltAndYennefer помітив одне із запитань у курсі фінської. Duolingo вимагає перекладу фрази: «Наречена це жінка, а наречений це їжак». «Це посилання на «Відьмака?», — запитав користувач Reddit.

У Duolingo підтвердили сайту IGN підтвердив, що це справді глибокий реверанс до улюбленого фентезі, зокрема до оповідання Сапковського «Питання ціни». Його сюжет був адаптований для Netflix у четвертому епізоді першого сезону серіалу.

Головний герой «Відьмака» Ґеральт із Рівії відвідує банкет, організований королевою Каланте з Цинтри, яка більш знайома багатьом як бабуся Цирі. Цирілла ще тоді не народилася — в оповіданні йдеться саме про роман її батьків.

Багато кандидатів вирушили до Цинтри, щоб спробувати завоювати руку принцеси Паветти, матері Цирі, але через складну низку подій Паветта вибирає лицаря в масці Дані. Однак на Дані лежить прокляття, яке фактично перетворює його на їжака. Але Ґеральт рятує ситуацію, і принцеса та їжак заручилися, звідки й посилання на Duolingo.

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«Duolingo відома дивними та кумедними реченнями в наших курсах, але за ними є справжня навчальна цінність. Іноді ми навмисно вставляємо в наш контент згадки про аніме, ігри чи іншу попкультуру, щоб допомогти зв’язати вивчення мови з пристрастями та інтересами людей», — сказав IGN представник Duolingo.