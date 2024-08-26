Павло Дуров був допитаний за 12 пунктами обвинувачень — повний перелік

Як повідомляє відділ кіберзлочинності прокуратури Парижу, Павло Дуров, засновник та голова Telegram, був допитаний за 12 пунктами обвинувачень. Дуров був затриманий в суботу, 24 серпня 2024 року о 20:00 за місцевим часом в аеропорту «Ле-Бурже».
Ось повний перелік звинувачень:
- Пособництво та підбурювання в адмініструванні онлайн-платформи для здійснення незаконних транзакцій
- Відмова надати на вимогу уповноважених органів інформацію або документи, необхідні для здійснення перехоплення, дозволеного законом
- Співучасть у зберіганні зображені неповнолітньої особи порнографічного характеру
- Змова з метою організованого розповсюдження, пропонування або надання порнографічних зображень
- Пособництво у придбанні, перевезенні, зберіганні, пропозиції або пересиланні наркотичних засобів
- Пособництво та підбурювання до пропонування, передачі або наданні без законних підстав обладнання, інструментів, програм або даних, призначених або пристосованих для доступу до роботи автоматизованої системи обробки даних
- Співучасть у шахрайстві, вчиненому організованою групою
- Злочинна змова з метою вчинення тяжкого злочину або проступку, що карається щонайменше 5 роками позбавлення волі
- Відмивання злочинів або правопорушень у складі організованої групи
- Надання криптографічних послуг для забезпечення конфіденційності без декларації про відповідність
- Надання криптографічного засобу, який не виконує виключно функції автентифікації або функції контролю цілісності без попереднього декларування
- Ввезення криптографічного пристрою, який не виконує виключно функції автентифікації або контролю цілісності без попереднього декларування.
Прокуратура повідомляє, що термін затримання Павла Дурова був продовжений 25 серпня 2024 року і може тривати до 96 годин (тобто до 28 серпня 2024 року) з огляду на процедуру, що застосовується до злочинів у рамках режиму боротьби з організованою злочинністю.
Джерело: прокуратура Парижу
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