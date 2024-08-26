Павло Дуров був допитаний за 12 пунктами обвинувачень — повний перелік

Як повідомляє відділ кіберзлочинності прокуратури Парижу, Павло Дуров, засновник та голова Telegram, був допитаний за 12 пунктами обвинувачень. Дуров був затриманий в суботу, 24 серпня 2024 року о 20:00 за місцевим часом в аеропорту «Ле-Бурже».

Ось повний перелік звинувачень:

Пособництво та підбурювання в адмініструванні онлайн-платформи для здійснення незаконних транзакцій

Відмова надати на вимогу уповноважених органів інформацію або документи, необхідні для здійснення перехоплення, дозволеного законом

Співучасть у зберіганні зображені неповнолітньої особи порнографічного характеру

Змова з метою організованого розповсюдження, пропонування або надання порнографічних зображень

Пособництво у придбанні, перевезенні, зберіганні, пропозиції або пересиланні наркотичних засобів

Пособництво та підбурювання до пропонування, передачі або наданні без законних підстав обладнання, інструментів, програм або даних, призначених або пристосованих для доступу до роботи автоматизованої системи обробки даних

Співучасть у шахрайстві, вчиненому організованою групою

Злочинна змова з метою вчинення тяжкого злочину або проступку, що карається щонайменше 5 роками позбавлення волі

Відмивання злочинів або правопорушень у складі організованої групи

Надання криптографічних послуг для забезпечення конфіденційності без декларації про відповідність

Надання криптографічного засобу, який не виконує виключно функції автентифікації або функції контролю цілісності без попереднього декларування

Ввезення криптографічного пристрою, який не виконує виключно функції автентифікації або контролю цілісності без попереднього декларування.

Прокуратура повідомляє, що термін затримання Павла Дурова був продовжений 25 серпня 2024 року і може тривати до 96 годин (тобто до 28 серпня 2024 року) з огляду на процедуру, що застосовується до злочинів у рамках режиму боротьби з організованою злочинністю.

Джерело: прокуратура Парижу