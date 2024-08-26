Новини IT-бізнес 26.08.2024 о 20:34 comment views icon

Павло Дуров був допитаний за 12 пунктами обвинувачень — повний перелік

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Андрій Русанов

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Павло Дуров був допитаний за 12 пунктами обвинувачень — повний перелік

Як повідомляє відділ кіберзлочинності прокуратури Парижу, Павло Дуров, засновник та голова Telegram, був допитаний за 12 пунктами обвинувачень. Дуров був затриманий в суботу, 24 серпня 2024 року о 20:00 за місцевим часом в аеропорту «Ле-Бурже».

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Ось повний перелік звинувачень:

  • Пособництво та підбурювання в адмініструванні онлайн-платформи для здійснення незаконних транзакцій
  • Відмова надати на вимогу уповноважених органів інформацію або документи, необхідні для здійснення перехоплення, дозволеного законом
  • Співучасть у зберіганні зображені неповнолітньої особи порнографічного характеру
  • Змова з метою організованого розповсюдження, пропонування або надання порнографічних зображень
  • Пособництво у придбанні, перевезенні, зберіганні, пропозиції або пересиланні наркотичних засобів
  • Пособництво та підбурювання до пропонування, передачі або наданні без законних підстав обладнання, інструментів, програм або даних, призначених або пристосованих для доступу до роботи автоматизованої системи обробки даних
  • Співучасть у шахрайстві, вчиненому організованою групою
  • Злочинна змова з метою вчинення тяжкого злочину або проступку, що карається щонайменше 5 роками позбавлення волі
  • Відмивання злочинів або правопорушень у складі організованої групи
  • Надання криптографічних послуг для забезпечення конфіденційності без декларації про відповідність
  • Надання криптографічного засобу, який не виконує виключно функції автентифікації або функції контролю цілісності без попереднього декларування
  • Ввезення криптографічного пристрою, який не виконує виключно функції автентифікації або контролю цілісності без попереднього декларування.

Прокуратура повідомляє, що термін затримання Павла Дурова був продовжений 25 серпня 2024 року і може тривати до 96 годин (тобто до 28 серпня 2024 року) з огляду на процедуру, що застосовується до злочинів у рамках режиму боротьби з організованою злочинністю.

Джерело: прокуратура Парижу

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