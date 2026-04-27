X360 Mobile емулятор Xbox 360 Android: геймплей, вимоги і дата альфа-версії / Android Authority

Іспанський YouTube-канал El Poder del Androide Verde отримав доступ до робочої версії X360 Mobile — нового емулятора Xbox 360 для Android. Канал опублікував розгорнуте відео з демонстрацією геймплею і Q&A з анонімним розробником. Завантажити застосунок поки що не можна — наразі він доступний лише чотирьом приватним тестерам.





Розробник підкреслив, що X360 Mobile не є форком попереднього емулятора aX360e, а написаний на основі Xenia Canary Arm — іншої гілки того ж проєкту з відкритим кодом. Інтерфейс застосунку витриманий у стилі Metro — характерній плиточній системі оформлення, яку Microsoft використовувала в Xbox 360 і Windows Phone. Для оптимальної роботи підтримуються кастомні Turnip-драйвери.

Демонстрація проходила на Galaxy S25 Ultra. Castle Crashers, Arkanoid і Rayman Origins йшли стабільно і плавно. Ace Combat Assault Horizon і Forza Horizon виявилися на межі слайдшоу і некомфортні для гри. Окремо канал зафіксував розбіжність: Dragon Ball: Raging Blast 2, який на власному пристрої розробника видавав близько 60 FPS, на Samsung-смартфоні видав лише 30 — можливо, через особливості програмного забезпечення Samsung.





Мінімальні системні вимоги: процесор Snapdragon із графікою Adreno серії 600–800, 6 ГБ оперативної пам’яті та Android 12 або новіший. Для комфортної гри розробник рекомендує Snapdragon 8 Gen 1 і 8 ГБ ОЗП. Часткова підтримка Mali GPU є, але розробник прямо вказує: чекати нормальної роботи на MediaTek не варто.

Публічна альфа-версія v0.5 може з’явитися через офіційний сайт x360mobile.com наприкінці травня. Надалі розробник планує розмістити застосунок у Google Play. Питання відкритого коду поки не вирішене. Android Authority застерігають: будь-який сайт, що вже пропонує завантажити X360 Mobile, — не легітимний.

Перший емулятор Xbox 360 для Android, aX360e, з’явився у 2025 році і фактично відкрив цю нішу. X360 Mobile виглядає як серйозна альтернатива — але реальну картину дасть лише публічний реліз. Поки що це перспективна демонстрація від одного розробника без верифікованого коду.

Джерело: Android Authority