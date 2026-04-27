Новини Софт 27.04.2026

X360 Mobile: новий емулятор Xbox 360 для Android показали в дії — і він виглядає перспективно

X360 Mobile емулятор Xbox 360 Android: геймплей, вимоги і дата альфа-версії / Android Authority
X360 Mobile емулятор Xbox 360 Android: геймплей, вимоги і дата альфа-версії / Android Authority

Іспанський YouTube-канал El Poder del Androide Verde отримав доступ до робочої версії X360 Mobile — нового емулятора Xbox 360 для Android. Канал опублікував розгорнуте відео з демонстрацією геймплею і Q&A з анонімним розробником. Завантажити застосунок поки що не можна — наразі він доступний лише чотирьом приватним тестерам.


Розробник підкреслив, що X360 Mobile не є форком попереднього емулятора aX360e, а написаний на основі Xenia Canary Arm — іншої гілки того ж проєкту з відкритим кодом. Інтерфейс застосунку витриманий у стилі Metro — характерній плиточній системі оформлення, яку Microsoft використовувала в Xbox 360 і Windows Phone. Для оптимальної роботи підтримуються кастомні Turnip-драйвери.

Демонстрація проходила на Galaxy S25 Ultra. Castle Crashers, Arkanoid і Rayman Origins йшли стабільно і плавно. Ace Combat Assault Horizon і Forza Horizon виявилися на межі слайдшоу і некомфортні для гри. Окремо канал зафіксував розбіжність: Dragon Ball: Raging Blast 2, який на власному пристрої розробника видавав близько 60 FPS, на Samsung-смартфоні видав лише 30 — можливо, через особливості програмного забезпечення Samsung.


Мінімальні системні вимоги: процесор Snapdragon із графікою Adreno серії 600–800, 6 ГБ оперативної пам’яті та Android 12 або новіший. Для комфортної гри розробник рекомендує Snapdragon 8 Gen 1 і 8 ГБ ОЗП. Часткова підтримка Mali GPU є, але розробник прямо вказує: чекати нормальної роботи на MediaTek не варто.

Публічна альфа-версія v0.5 може з’явитися через офіційний сайт x360mobile.com наприкінці травня. Надалі розробник планує розмістити застосунок у Google Play. Питання відкритого коду поки не вирішене. Android Authority застерігають: будь-який сайт, що вже пропонує завантажити X360 Mobile, — не легітимний.

Перший емулятор Xbox 360 для Android, aX360e, з’явився у 2025 році і фактично відкрив цю нішу. X360 Mobile виглядає як серйозна альтернатива — але реальну картину дасть лише публічний реліз. Поки що це перспективна демонстрація від одного розробника без верифікованого коду.

Конкурент MacBook Pro для Linux за $1199: Framework показала модульний ноутбук Laptop 13 Pro

Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин

Джерело: Android Authority

Xbox Game Pass поповнюється у квітні: Final Fantasy V, Aphelion від Don't Nod і ще 9 ігор
Після "накрутки" акаунту нову керівницю Xbox звинуватили у використанні ШІ для відповідей в соцмережах
Xbox оновлює PR-стратегію і незабаром дозволить гравцям витрачати бали просто з консолі
Microsoft хоче перевинайти Game Pass: інсайдери розкрили, що планує компанія
Нова CEO Xbox Аша Шарма визнала: Game Pass став надто дорогим для гравців
Xbox повернув зелений: Microsoft показала новий логотип і пояснила, що змінюється у бренді
ШІ з'їв вашу RAM: Microsoft різко підняла ціни на лінійку Surface
Керівниця Xbox Аша Шарма хоче перезапустити Game Pass із новими рівнями та співпрацею з Netflix
Нова Android-програма сповіщає, коли хтось поблизу носить smart-окуляри
Аша Шарма особисто відповіла геймеру на скаргу, що оновлення Xbox Insider "зацеглило" Series S
Зненацька: Google запускає додаток Gemini на пристроях Mac
Тепер офіційно: Metro 2039 на Xbox First Look — коли і де дивитися світову прем'єру
Spotify нарешті додав до мобільного застосунку те, чого користувачі чекали 15 років
Оновлення Google поламало Gemini: він почав жити минулим
Xbox Games Showcase 2026 оголошено: Gears of War E-Day і 25 років Xbox в один день
Xbox повертає собі ім'я: Аша Шарма перейменовує Microsoft Gaming і переглядає підхід до ексклюзивів
Вперше за довгий час: Motorola дає Razr і Edge шанс на Android 17 раніше за всіх
FAA вербує геймерів в авіадиспетчери: зарплата $155 000 і реклама з Xbox
Півгодини до Xbox Partner Preview: що чекати і де дивитися
Альбіон чекає вчасно: Playground Games спростували чутки про перенесення Fable
Google запустив 3 бету Android 17: 4 ключових апдейта системи
