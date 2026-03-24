Новини Софт 24.03.2026

Microsoft заблокувала трюк з використання NVMe для підвищення продуктивності Windows 11

Microsoft заблокувала обхідний шлях через реєстр, який дозволяв користувачам Windows 11 вмикати вбудовану підтримку драйвера NVMe на своїх ПК.


Це дозволяло переносити функцію Windows Server 2025 на користувацькі ПК під керуванням Windows 11 24H2 й 25H2. У попередніх тестах демонструвалось підвищення продуктивності випадкового запису на 85%. Наразі 4 параметри реєстру FeatureManagement, які донедавна активізували власний стек NVMe, більше не працюють. 

Вбудований драйвер NVMe (nvmedisk.sys) замінює застарілий шлях доступу до сховища, який ще до появи SSD-накопичувачів NVMe маршрутизував команди NVMe через рівень перетворення SCSI. Початково Microsoft додала цей драйвер у Windows Server 2025 в грудні минулого року, заявивши про підвищення показника IOPS на 80 % та зниження завантаження процесора на 45 % в умовах високого навантаження на операції введення-виведення. Двійковий файл драйвера вже був присутній в Windows 11, однак залишався відключеним за замовчанням.

Через кілька днів після анонсу Server 2025 деякі користувачі помітили, що зміна певних ключів реєстру змушує Windows завантажувати вбудований драйвер NVMe. Результати у тестах залежали від диска та процесора, однак спостерігалось стабільне зростання продуктивності у випадкових операціях вводу-виводу.


Тестування AS SSD, проведене Neowin, також продемонструвало значне збільшення швидкості запису, а серверні тести FIO від StorageReview продемонстрували зростання швидкості випадкового читання у 4K до 64,89%. 

Однак ця лазівка мала свої нюанси. Сторонні застосунки для керування SSD, як Samsung Magician або Western Digital Dashboard, були несумісними з новим драйвером. BitLocker міг видавати запити на відновлення після заміни драйвера. 

Користувачі все ж можуть активізувати NVMe за допомогою ViVeTool. Цей сторонній застосунок перемикає приховані функції Windows. Відповідні ідентифікатори функцій — 60786016 й 48433719. Для цього необхідний командний рядок з правами адміністратора, а для активізації змін необхідне перезавантаження. Звісно, ризики щодо сумісності залишаються, і користувачам, які використовують BitLocker, слід тимчасово вимкнути захист перед тим, як намагатися внести зміни. 

Microsoft не називає, коли додасть вбудовану підтримку NVMe для користувачів Windows 11 25H2 й 26H2.

Джерело: Tom’s Hardware

