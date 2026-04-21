banner
Новини Ігри 21.04.2026 comment views icon

Xbox Game Pass поповнюється у квітні: Final Fantasy V, Aphelion від Don't Nod і ще 9 ігор

Xbox Game Pass квітень 2026: Final Fantasy V, Aphelion, Kiln та інші нові ігри / Xbox Wire

Microsoft оголосила другу хвилю поповнення Xbox Game Pass у квітні 2026 року. До бібліотеки підписки додається 10 ігор, частина з яких виходить одразу в день релізу.


Головна назва хвилі — Final Fantasy V, яка з’явиться у каталозі 5 травня. Класична частина серії від Square Enix розповідає про кристали, що утримують рівновагу світу, і молодого мандрівника, чия доля переплітається з долею незнайомців.

Для підписників Game Pass це шанс пройти один із найбільш недооцінених епізодів серії. Саме у п’ятій частині вперше з’явилася система джоб-класів у тому вигляді, який згодом стане стандартом для жанру.

28 квітня день одного виходить Aphelion від французької студії Don’t Nod, відомої за Jusant і Lost Records: Bloom & Rage. Астронавт Аріан падає на замерзлу планету і намагається врятувати пораненого партнера Томаса, гравці керують обома персонажами поперемінно.


Проєкт розроблявся у партнерстві з Європейським космічним агентством. Це обіцяє нетиповий рівень наукового реалізму для sci-fi жанру.

23 квітня у день релізу стартує Kiln — гра про гончарство, де ліпнину можна й створювати, й розбивати в онлайн-бійках. Гравці ліплять керамічні вироби, а потім несуть їх на арени як тіла для бою.

21 квітня каталог поповниться трьома іграми одночасно. Vampire Crawlers від авторів Vampire Survivors переносить механіки серії у покроковий роглайт на картах, Sopa: Tale of the Stolen Potato — затишна пригода про хлопчика у магічному світі, Little Rocket Lab — будівельна рольова гра про інженера і сімейну мрію запустити ракету.

Спецпроєкти
30 квітня виходять ще чотири тайтли: Heroes of Might & Magic: Olden Era у режимі раннього доступу, мультиплеєрний Sledding Game із рагдол-аваріями на санях, будівник бойових машин TerraTech Legion і кривавий шутер Trepang2.

Того ж 30 квітня бібліотеку покинуть дев’ять ігор, серед них Citizen Sleeper, Dragon Ball Xenoverse 2, Hunt Showdown 1896 та обидва Goat Simulator. До цієї дати підписники можуть придбати їх зі знижкою до 20%.

Джерело: Xbox Wire

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати