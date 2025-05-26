Перша у світі: Xiaomi обійшла Apple на ринку смарт-годинників

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Xiaomi очолила лідерство на ринку продажів смарт-годинників, посунувши на друге місце Apple.

За інформацією аналітиків Canalys, у період з 1 січня по 31 березня цього року у світі було продано 46,6 млн смарт-годинників та смарт-браслетів, а обсяг ринку у річному вираженні зріз на 13%. Xiaomi очолила рейтинг, контролюючи 19% ринку і продавши 8,7 млн розумних гаджетів, що носяться.

Обсяг продажів компанії за останній рік зріс на 44% після оновлення серій Smart Band та Watch, а також більш бюджетних гаджетів з серії Redmi. Зокрема, Redmi Band 5 став одним з найпопулярніших на ринку за останній час.

Слідом йде Apple, яка займає 16% ринку і продала за перші місяці 2025 року 7,6 млн смарт-пристроїв, що носяться. На третьому місці виявилась ще одна китайська компанія Huawei, якій вдалось продати 7,1 млн смарт-годинників. Наразі на неї припадає 15% ринку, завдяки популярності таких пристроїв як Watch GT та Watch Fit.

На четвертому місці опинилась Samsung. Компанії від початку року вдалось продати 4,9 млн пристроїв, що носяться. Вона зберігає за собою контроль над 11% ринку. Смарт-годинники Garmin увійшли до п’ятірки лідерів із продажами близько 1,8 млн одиниць, що складає 4% на ринку.

Аналітики також вивчили головні вимоги покупців смарт-годинників та смарт-браслетів з країн Європи. Зазначається, що ціна та час роботи батареї були ключовими факторами. Функції відстеження стану здоров’я, назва бренду та дизайн були іншими основними факторами при виборі смарт-пристрою. Цікаво, що спортивні функції були серед менш важливих вирішальних факторів.

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Між тим засновник Pebble Ерік Мічіговськи представив дві моделі смартгодинників, які відроджують його бренд — Core 2 Duo і Core Time 2. Core 2 Duo майже ідентичні Pebble 2, але покращені сучасними компонентами — чорно-білий e-paper дисплей, захист IPX8, динамік, барометр і компас. Годинник пропонує до 30 днів роботи на одному заряді (в оригінальних Pebble було 7) та ціну у $149 із доставкою з липня.

Джерело: GSMArena; Canalys