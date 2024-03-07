Від «годинникофону» SPH-WP10 до смарткільця Galaxy Ring: інфографіка усіх носимих пристроїв Samsung, випущених з 1999 року

Щоб відсвяткувати демонстрацію Galaxy Ring на MWC у Барселоні минулого тижня, Samsung створила інфографіку з повною історією її носимих пристроїв.

Шлях Samsung до носимих пристроїв стартував ще в 1999 році з SPH-WP10 — першого у світі комерційного годинника. За рік до пристрою додали функції введення тексту та голосового набору, тоді як Watch Phone 2003 року мав вже кольоровий OLED-дисплей.

Водночас справжній поштовх до ринку розумних годинників стався у 2013 році з випуском Gear. З того часу Samsung випустила кілька версій, у тому числі Gear S3 у 2016 році, який забезпечив компанії друге місце на світовому ринку носимих пристроїв у першому кварталі 2017 року.

Протягом останніх двох з половиною десятиліть Samsung продовжувала удосконалювати свої носимі пристрої. Серія Galaxy Watch 6 — кульмінація всіх цих зусиль разом із Galaxy Fit3, а серед навушників Galaxy Buds2 Pro поки що є справжнім чемпіоном для корейської компанії.

Щодо останнього пристрою — розумного кільця для «покращення самопочуття» Galaxy Ring — то його мають офіційно презентувати на наступному заході Samsung Unpacked, який може відбутися на початку-середині липня в Парижі (там же будуть представлені Galaxy Z Fold6 і Z Flip6).

Віцепрезидент Samsung Хон Пак зазначав, що Galaxy Ring контролюватиме режим сну на основі частоти серцевих скорочень, рухів і дихання, та надаватиме звіти та поради користувачам. Компанія також збиратиме дані від Natural Cycles, який уже відстежує менструальний цикл та овуляцію через Galaxy Watch.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!