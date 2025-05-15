Перше в історії фото полярного сяйва на Марсі, яке можна побачити неозброєним оком

Pixabay

Марсохід NASA Perseverance нещодавно зробив перші в історії фото полярного сяйва на Марсі з поверхні планети.

Полярні сяйва були сфотографовані у березні 2024 року, після того, як потік сонячних частинок внаслідок коронального викиду маси зіткнувся з магнітним полем Червоної планети. Це збудило газ у тонкій атмосфері планети, який почав випромінювати світло, подібно до того, як на Землі виникає північне сяйво.

Відомо, що на Марсі можуть виникати кілька типів полярного сяйва. Деякі з них можуть охоплювати всю планету. Однак досі їх спостерігали у невидимих неозброєним оком довжинах хвиль електромагнітного спектру, переважно у вигляді ультрафіолетового світла.

Зняте Perseverance видиме полярне сяйво на Марсі, стало першим подібним явищем у Сонячній системі, зафіксованим з використанням лише видимих довжин хвиль світла. На думку дослідників, за сприятливих обставин, колись за полярними сяйвами з поверхні Червоної планети зможуть спостерігати астронавти.

Тривалий час науковці вважали, що на Марсі не виникають видимі полярні сяйва через надзвичайну розсіяність атмосфери та відсутність повноцінного магнітного поля. Аналіз зелених відтінків полярних сяйв показав, що світло випромінювалося збудженими молекулами кисню, які становлять близько 0,13% атмосфери планети. Низька концентрація газу в поєднанні з високим рівнем пилу в атмосфері є причиною того, що світло від полярних сяйв ледве видно на фотографії.

Полярні сяйва на фото змогли побачити тільки після того, як видалили світло від найбільшого супутника Марса Фобоса. Дослідники зазначають, що більш потужні сонячні вітри та менша концентрація пилу в атмосфері дозволять у майбутньому неозброєним оком спостерігати за полярними сяйвами на Марсі.

Вночі інший тип зеленого, схожого на полярне сяйво світла — відомий як світіння повітря – може виникати поблизу полюсів планети і може стате видимим майбутнім астронавтам. Це відбувається, коли молекули кисню, іонізовані потоком сонячних частинок, охолоджуються і рекомбінують, вивільняючи надмірну енергію.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

На інших планетах також відбуваються полярні сяйва. Однак, наприклад, на Венері, Юпітері, Сатурні, Урані и Нептуні ці явища відбуваються у невидимих неозброєним оком частинах електромагнітного спектру, включаючи ультрафіолетове, інфрачервоне та рентгенівське випромінювання. Однак деякі планети, такі як Юпітер, також можуть відчувати надзвичайно потужні полярні сяйва через інші явища, включаючи магнітні аномалії, спричинені гігантськими супутниками цих планет.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Science Advances

Джерело: LiveScience