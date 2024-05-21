Перший геймплейний трейлер SAND — української гри про «галичан в космосі» у стилі дизельпанк

На презентації видавця tinyBuild розробники Hologryph (Львів) та TowerHaus (Київ) показали перший ігровий трейлер SAND — незвичайного шутера у відкритому світі. На відео вперше можна побачити величезні Трамплери — машини для пересування гравців, що крокують, бої, командну взаємодію та пастки, яки чекають у цьому світі. І ще: «Увесь світ почує цей трейлер саме українською».

Події SAND відбуваються в альтернативній історії початку 20 століття. Люди вже подорожують до зірок, Австро-Угорська Імперія очолює цю експансію. Колись перлина у короні Кайзера, планета Софія переживає екологічну катастрофу. Її небезпечними пустелями мандрують лише найзухваліші мисливці за скарбами. Поодиноко або згуртовано, вони змагаються між собою у пошуках скарбів.

«Вирушайте на пошуки скарбів, зіткніться з ворогами у масштабних битвах, а головне — врятуйтеся зі знайденим. SAND поєднує динамічні PvPvE-бої з простим для опанування, але багатим на події геймплеєм, що подарує вам як напружені бої, так і спокійні хвилини, щоб насолодитися оточенням», — розповідає пресреліз.

Розробники підкреслюють ключові риси гри:

Мандрівки на Трамплерах — велетенські платформи, що крокують пустелями Софії, є домівкою, транспортом та зброєю гравця. Можна вдосконалювати двигуни, броню та гармати та підлаштувати машину для себе.

— велетенські платформи, що крокують пустелями Софії, є домівкою, транспортом та зброєю гравця. Можна вдосконалювати двигуни, броню та гармати та підлаштувати машину для себе. Насичені PvPvE-сутички — гравець не сам по собі у пустелі, на Софії є інші шукачі скарбів та монстри. У сутички можна вступати самому або за допомогою потужного озброєння Трамплера. Механіки стрільби та бою легкі, а от перемога буде не такою простою.

— гравець не сам по собі у пустелі, на Софії є інші шукачі скарбів та монстри. У сутички можна вступати самому або за допомогою потужного озброєння Трамплера. Механіки стрільби та бою легкі, а от перемога буде не такою простою. Полювання на скарби — цінні речи у спустошених містах планети чекають нових власників, але інші теж претендують на них.

— цінні речи у спустошених містах планети чекають нових власників, але інші теж претендують на них. Динамічний, непередбачуваний геймплей — У SAND нема двох однакових боїв. Зброя, провізія, обрана тактика та випадкові події роблять їх унікальними..

— У SAND нема двох однакових боїв. Зброя, провізія, обрана тактика та випадкові події роблять їх унікальними.. Величезний відкритий світ — гравців чекають безмежні піски колись багатої планети, яка стала пустелею через екологічну катастрофу. Світ динамічно змінюється та частково процедурно генерується, завжди можна натрапити на щось нове.

— гравців чекають безмежні піски колись багатої планети, яка стала пустелею через екологічну катастрофу. Світ динамічно змінюється та частково процедурно генерується, завжди можна натрапити на щось нове. Зроблено в Україні — SAND створено українською командою зі Львова. Художній стиль та сюжет гри шанують український народ його культуру. У створенні всесвіту SAND розробники надихалися історією українців часів Австро-Угорщини.

У Steam можна додати SAND до списку бажань та взяти участь у майбутньому тестуванні. Більше дізнатися про гру можна на офіційному сайті або у X Twitter.