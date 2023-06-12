У грі SAND від української студії Hologryph Австро-Угорщина колонізує планети, а галичани на них виживають

Опис «антиутопічний сюрвайвал у відкритому світі, дія якого розгортається в альтернативному майбутньому, де Австро-Угорська імперія відкрила міжпланетні подорожі напередодні Першої світової війни» може вважатися одним з найдивніших в історії відеоігор. Студія Hologryph анонсувала гру Sand – розраховану на багато користувачів гру про виживання у відкритому світі піщаної планети Софія з австро-угорськими українцями часів імперії.

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Sand знаходиться на ранній стадії розробки, але демонструє приголомшливий сеттинг у трейлері та на ілюстраціях. Геймдиректор Сергій Чернишов каже, що авторів надихали подорожі океанами з друзями у Sea of ​​Thieves та відчуття небезпеки, ризику, поступового прогресу та варіативності Rust.

«У нас є кілька різних ідей, але зараз нам подобається те, що гравці можуть побудувати свій трамплер на орбіті, оснастити його провізією, зброєю, боєприпасами та паливом, а потім спуститися на поверхню. На відміну від звичайних ігор зі здобуванням лута та 30-хвилинними сеансами, ви підключатиметеся до сервера на набагато більш тривалий період».

Герої гри – сміттярі, які розшукують цінні знахідки. На поверхні планети вони будуть зустрічатися як з небезпеками PvE, так і з іншими гравцями, які посягають на видобуток. Трамплер – пересувна механічна конструкція, що коркує, база гравців, засіб дослідження світу та сховище видобутку. Гравці розшукують та об’єднують свої ресурси, щоб створити найкращу базу.

Процедурно згенеровані пустелі Софії формують привабливу естетику поряд з унікальними спорудами за мотивами архітектури Австро-Угорської імперії, яку сьогодні можна побачити на заході України та на сході Польщі.

«Кумедно, — каже Чернишов, — ми намагалися вибрати найкращий сеттинг. Було б легко обрати щось на зразок американського Дикого Заходу, чи не так? Нам не обов’язково їхати, скажімо, до Лондона, щоб побачити лондонську архітектуру – ми можемо просто подивитися у вікно та знайти натхнення в Україні. Ми любимо цю естетику, чудово реалізовувати її в ігровому світі». Курс Executive Leadership англійською. З тобою працюватиме Academic director & Program adviser у Google Девід Слокум . Хочу на курс «Цей регіон має багату історію, яку не охопила жодна гра, — каже керівник студії Hologryph Максим Храпай. — Ми хотіли подивитись на нашу промислову історію до радянської окупації, на важливу частину нашого минулого. Ми намагаємося створити речі, які не схожі на наукову фантастику. Ми проєктуємо все, дивлячись на старі австро-угорські механізми та артефакти, застосовуємо їхню естетику до колонізації космосу».

«Розробляти гру під час війни складно», — каже Чернишов. «Нам довелося евакуювати весь наш персонал зі сходу України, ми маємо йти у сховище, коли лунає тривога. Плюс постає загроза ядерної зброї. Ми якось до цього пристосувалися. Війна якимось чином стала нашою рутиною. Наші друзі, члени наших сімей зараз на війні», — каже Хропай. Чернишов продовжує: «Так, це особливо тяжко. Коли твій друг вмирає, то це трагедія. І все ж таки все, що ми можемо зробити, це створити відеогру. Тому ми намагаємося зробити кращу відеогру, яку тільки можемо, і використати її, щоб розповісти історію людей цього регіону. Персонажі нашої гри переважно з Галичини, ми хочемо показати, як жили ці люди. У нашій грі є також деякі коментарі щодо війни».

У Sand є сторінка у Steam, де можна стежити за оновленнями інформації про гру та додати її до списку бажань. Про дату виходу говорити поки що зарано. Sand вийде на PC з англійською та українською локалізацією.

Джерело: PC Gamer