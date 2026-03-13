Прокляття вічної п'ятниці: У Steam з’явилося демо української пригоди That Friday Again / Steam

На платформі Steam з’явилася демоверсія пригодницької гри That Friday Again від української інді-команди Слобідський вітер. Проєкт поєднує текстову пригоду, візуальну новелу та елементи головоломок, а його сюжет будується навколо прокляття, що змушує героя переживати один і той самий день знову і знову. Розробники роблять ставку на чорний гумор, абсурдні ситуації та нелінійні рішення гравця.





“Події відбуваються у середньовічній Європі. Гра абсолютно історично неточна. Але вам буде весело грати — і саме це головне”, — зазначають розробники на сторінці That Friday Again у Steam.

Головний герой — колишній король, який посварився з язичницькими богами та втратив усе. Як покарання він отримує прокляття: йому доводиться проживати одну й ту саму п’ятницю безкінечно, намагаючись знайти спосіб розірвати цикл.

Весело, абсурдно і нелінійно

Ігровий процес будується навколо вибору дій. У різних ситуаціях гравець може брехати, допомагати іншим, отруювати персонажів або навіть приносити мешканців міста в жертву богам. Саме від цих рішень залежить розвиток історії та фінал.

Автори обіцяють багато різних кінцівок, а для зняття прокляття доведеться виконувати завдання персонажів. Це можуть бути як прості доручення — наприклад, заробити гроші чи допомогти містянам, — так і значно радикальніші дії.





Серед “традиційних середньовічних занять”, які пропонує гра — ранковий ринок, отруєння принца, жертвопринесення містян “на славу богів” та інші події, що змінюються залежно від вибору гравця

Наразі сторінка гри вже відкрита в Steam, де можна завантажити безкоштовну демоверсію. Повноцінний реліз That Friday Again запланований на пізніше, але точну дату виходу розробники поки не оголосили.

Гра заявлена як однокористувацька пригода з підтримкою англійської та української мов інтерфейсу і субтитрів.

Ще один стрибок у часову петлю

Механіка часової петлі, на якій побудована That Friday Again, давно стала зручним інструментом для сюжетних ігор. Вона дозволяє розробникам будувати історію навколо повторення одного дня, але з різними варіантами розвитку подій — коли кожне нове рішення відкриває інший фрагмент сюжету.

Схожий підхід використовували й інші відомі проєкти. Наприклад, у Deathloop від Arkane Studios гравець поступово розкриває спосіб розірвати цикл, експериментуючи з різними діями протягом одного дня. А у The Forgotten City повторення подій допомагає розплутати історію міста та зрозуміти мотиви персонажів.

Такі ігри зазвичай будуються на поступовому накопиченні знань: кожна нова спроба дозволяє дізнатися щось важливе про світ або його мешканців, що зрештою допомагає наблизитися до однієї з можливих кінцівок.

Джерело: Steam