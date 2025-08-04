Новини Пристрої 04.08.2025 comment views icon

Перший погляд на консоль GPD Win 5 з AMD Strix Halo: продуктивність як в RTX 4060

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Вадим Карпусь

Автор новин

Перший погляд на консоль GPD Win 5 з AMD Strix Halo: продуктивність як в RTX 4060

Компанія GPD поступово розкриває деталі про Win 5 — нову портативну ігрову консоль, яка вперше використовує потужний APU AMD Strix Halo. Це важливий крок для портативного геймінгу, адже пристрій обіцяє продуктивність на рівні відеокарт середнього класу, маючи до 40 обчислювальних блоків RDNA 3.5 — і все це у компактному корпусі.

Нещодавно GPD показала, як консоль Win 5 справляється з грою Black Myth: Wukong. Пристрій забезпечував високу частоту від 170 до 212 кадрів на секунду. А тепер під час виставки ChinaJoy компанія продемонструвала Win 5 зі знімним акумулятором.

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Через високі вимоги до потужності та охолодження для APU з TDP понад 45 Вт, інженери GPD встановили два вентилятори. Вбудованого акумулятора немає — замість цього використовується модульна батарея, яку потрібно під’єднувати окремо для роботи в мобільному режимі. Наразі це все ще інженерний прототип, а не комерційний варіант консолі. В майбутньому ще можливі зміни в конструкції.

На відео можна побачити, як до консолі під’єднується батарея. Однак варто зауважити, що цей ролик не від самої GPD, а від техноблогера, який відвідав ChinaJoy. У назві відео звучить гучна обіцянка — продуктивність рівня відеокарти GeForce RTX 4060, щоправда, підтверджень цьому наразі немає. Можливо, це справедливо в обмежених за потужністю сценаріях, але реальні тести поки що відсутні.

У коментарях під відео та на форумах реакції користувачів досить неоднозначні — навіть серед відданих фанатів GPD. Головні претензії стосуються дизайну та ергономіки. Консоль залежить від великого зарядного блока, подібного до тих, що використовують ноутбуки, та зовнішньої батареї, яку не можна використовувати як павербанк. USB-C заряджання не підтримується, хоча стандарт USB-C 4.0 вже дозволяє передавати до 240 Вт енергії.

Роз’єм живлення типу barrel jack здається застарілим (нагадує старі ноутбуки Dell XPS), а відсутність вбудованої батареї означає, що консоль не може працювати без підключення до живлення чи без великої знімної батареї. Мала б бути хоча б мінімальна вбудована батарея, яка дозволила б замінити зовнішній акумулятор в дорозі.

Користувачі також скаржаться на незручне розташування кнопки живлення, яку легко випадково натиснути. У GPD Win 5 також немає фізичної клавіатури, як у моделі Win 4, та відсутній порт OCuLink, який дозволяв би підключення зовнішньої відеокарти.

GPD Win 5 — це перша портативна консоль на базі Strix Halo, тож її можна вважати лише стартовою точкою. Інші виробники, зокрема AYANEO, вже підтвердили розробку своїх пристроїв на цьому APU. Наприклад, модель NEXT2 отримає вбудований акумулятор, хоча й матиме значно більший корпус — ймовірно, розміром із AYANEO KUN. Раніше процесори Ryzen AI Max+ 395 з’являлися лише в планшетах і міні-ПК, зазвичай із високими цінами.

Джерело: videocardz

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