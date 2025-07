GPD WIN 5: перша портативна консоль з AMD Ryzen AI Max+ 395 видає понад 200 FPS у Wukong

Компанія GPD, відома своїми міні-ПК і портативними геймерськими пристроями, вперше показала в роботі кишенькову консоль на базі флагманського чипа AMD Strix Halo — Ryzen AI Max+ 395. У короткому відео видно, як на пристрої йде популярна гра Black Myth: Wukong, причому з частотою від 170 до 212 кадрів на секунду. Це перше офіційне підтвердження появи потужної ігрової консолі з чипом AMD нового покоління.

Нагадаємо, лінійка Ryzen AI Max+ була представлена на CES 2025. Модель Ryzen AI Max+ 395 — це флагман із потужним поєднанням графіки RDNA 3.5, обчислювальних ядер з архітектурою Zen 5 і швидкої пам’яті з пропускною здатністю до 256 ГБ/с. Це рішення ідеально підходить для високопродуктивних мобільних ПК, хоча досі подібні пристрої залишалися лише чутками.

Відомо, що новинка називається GPD WIN 5, але виробник поки не розкрив її повні характеристики. У відео помітно, що температура процесора тримається на рівні 65°C, енергоспоживання CPU коливається між 55–58 Вт, а графічний адаптер Radeon 8060S працює на частоті близько 2,5 ГГц. Якість графіки у грі не вказана, тому поки складно оцінити ефективність повноцінно. Однак навіть у такому вигляді результат виглядає багатообіцяючим.

Breaking news! The GPD WIN 5 is expected to make its debut at Chinajoy 2025 pic.twitter.com/G6cwqajspJ

— GPD Game Consoles (@softwincn) July 24, 2025