Новини Пристрої 25.07.2025 comment views icon

GPD WIN 5: перша портативна консоль з AMD Ryzen AI Max+ 395 видає понад 200 FPS у Wukong

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Вадим Карпусь

Автор новин

GPD WIN 5: перша портативна консоль з AMD Ryzen AI Max+ 395 видає понад 200 FPS у Wukong
GPD показала WIN 5 — першу портативну ігрову консоль на базі потужного чипа AMD Strix Halo

Компанія GPD, відома своїми міні-ПК і портативними геймерськими пристроями, вперше показала в роботі кишенькову консоль на базі флагманського чипа AMD Strix Halo — Ryzen AI Max+ 395. У короткому відео видно, як на пристрої йде популярна гра Black Myth: Wukong, причому з частотою від 170 до 212 кадрів на секунду. Це перше офіційне підтвердження появи потужної ігрової консолі з чипом AMD нового покоління.

Нагадаємо, лінійка Ryzen AI Max+ була представлена на CES 2025. Модель Ryzen AI Max+ 395 — це флагман із потужним поєднанням графіки RDNA 3.5, обчислювальних ядер з архітектурою Zen 5 і швидкої пам’яті з пропускною здатністю до 256 ГБ/с. Це рішення ідеально підходить для високопродуктивних мобільних ПК, хоча досі подібні пристрої залишалися лише чутками.

Відомо, що новинка називається GPD WIN 5, але виробник поки не розкрив її повні характеристики. У відео помітно, що температура процесора тримається на рівні 65°C, енергоспоживання CPU коливається між 55–58 Вт, а графічний адаптер Radeon 8060S працює на частоті близько 2,5 ГГц. Якість графіки у грі не вказана, тому поки складно оцінити ефективність повноцінно. Однак навіть у такому вигляді результат виглядає багатообіцяючим.

У проморолику також можна побачити компонування елементів керування. Зліва розташувалися аналоговий джойстик, D-pad, три кнопки й решітка динаміка. Справа — ще один джойстик, класичний набір кнопок і, ймовірно, невеликий тачпад, схожий на той, що використовує Lenovo у Legion Go S.

Цікаво, що до цього процесори Ryzen AI Max+ 395 з’являлися лише в планшетах і міні-ПК, зазвичай із високими цінами. Імовірно, чипи на базі 4-нм техпроцесу TSMC коштують недешево, а з урахуванням попиту новинка також не буде бюджетною.

Офіційна премʼєра GPD WIN 5 відбудеться на виставці ChinaJoy 2025, яка стартує 1 серпня. Саме там очікується розкриття повних технічних характеристик і ціни.

Джерело: tomshardware

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