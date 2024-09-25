Перший тизер мультсеріалу «Думками навиворіт» — про дорослішання Райлі і «студію мрій» в її голові

Дія серіалу, який дістав назву «Dream Productions», відбувається між подіями «Думками навиворіт» та «Думками навиворіт 2».

«Райлі дорослішає, а її спогади потребують додаткової обробки. Тож Радість та решта емоцій відправляють їх у Dream Productions, де мрії дійсно збуваються — вчасно та в межах визначеного бюджету», — йдеться в описі до серіалу.

Сценарій до спінофу «Думками навиворіт» написав Майк Джонсон (він же виступив режисером), а Жаклін Саймон залучили як продюсера. Емі Полер, Мая Рудольф, Еллі Макі, Кенсінгтон Таллман, Ліза Лапіра, Тоні Гейл, Льюїс Блек і Філліс Сміт озвучили персонажів.

Серіал «Dream Productions» дебютує на Disney+ вже 11 грудня 2024 року і складатиметься з чотирьох епізодів.

Оригінальний мультфільм «Думками навиворіт» Пітера Доктера дебютував у 2015 році й став хітом, зібравши $800 млн по всьому світу. Водночас сиквел, який вийшов цьогоріч, перевершив ці здобутки й став «найбагатшим» мультфільмом в історії з касою у $1,5 млрд (і також першим анімаційним фільмом, що заробив понад $1 млрд лише в міжнародному прокаті). Наразі в Pixar обговорюють ідеї мультфільму «Думками навиворіт 3».