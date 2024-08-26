«Думками навиворіт 2» — перший у світі мультфільм, який заробив $1 млрд у міжнародному прокаті

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Касові збори «Думками навиворіт 2» перевищили $1 млрд у міжнародному прокаті — перший у світі мультфільм, який подолав цю віху («Король Лев», який заробив $1,1 млрд за кордоном, Disney класифікує як «живий» фільм).

За даними Variety, всього 12 релізів в історії збирали понад $1 млрд міжнародної каси.

Найбільшими закордонними ринками для «Думками навиворіт 2» стали Мексика ($102,2 млн), Бразилія ($80 млн), Велика Британія ($72,7 млн), Франція ($62,6 млн) та Корея ($60,8 млн).

Наразі сиквел «Думками навиворіт» — найкасовіший фільм року та найкасовіший анімаційний фільм в історії («Крижане серце 2» опустився на другу сходинку) із загальними заробітками в $1,649 млрд.

Для Disney 2024 рік став надзвичайно успішним у плані кіно (важливе уточнення, бо з серіалами студії поки не щастить) — окрім «Думками навиворіт 2» касу студію суттєво поповнив «Дедпул і Росомаха», який відзначився власним рекордом, як найкасовіший фільм з рейтингом R ($1,21 млрд). Наразі фільм з Раяном Рейнольдсом та Г’ю Джекманом — восьмий за касою в загальному рейтингу Marvel (очікується, що невдовзі він випередить «Залізну людину 3»).Також успішним запуском відзначився «Чужий: Ромул» із касовими заробітками у $225,4 млн.

«Думками навиворіт 2» — це сиквел оригінальної історії 2015 року від Пітера Доктера, в якій розповідалось про 11-річну Райлі та її п’ять емоцій (Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів). В другому фільмі в голові більш дорослої головної героїні з’являються «нові гості» — зокрема, й Тривожність. Режисером «Думками навиворіт 2» виступив Келсі Манн, також до проєкту повернулась сценаристка Мег Лефов. Виробництво продовження обійшлось у $200 млн.

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Наразі у студії вже обговорюють ідеї щодо «Думками навиворіт 3» та серіальну версію мультфільму.

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