Перший у світі "тест на геймера" пропонує пройти адвенчюру 1980-х без читів і під наглядом камери

Проходження Adventure Game Aptitude Test під камерами

Розробник Woe Industries оголосив про запуск AGAT — Adventure Game Aptitude Test. Це “стандартизований іспит, покликаний визначити, чи здатен хтось і досі пройти пригодницьку гру 80-х без покрокового керівництва”. Команда використовує сучасні інструменти, щоб відтворити досвід епохи, коли інтернету не існувало, а підказки доводилося випрошувати через платні телефонні лінії або звичайною поштою.





У 1980-х логіка пазлів у квестах часто здавалася абсурдною. Гравці годинами “ламали голову”, бо не могли просто загуглити рішення. AGAT пропонує повернутися в ті умови: жодних читів, жодних пошукових запитів і жодних гайдів з проходження.

Організатори наголошують, що це не просто жарт:

“Щоб переконатися, що під час гри не використовуються гайди проходження або інші зовнішні джерела, ми застосуємо програмне забезпечення для прокторингу іспитів у коледжах, яке відстежуватиме використання смартфона та активність у браузері”.

Йдеться про систему AutoProctor. Вона за допомогою ШІ стежить за обличчям через вебкамеру та контролює вікно браузера. Якщо учасник відводить погляд від екрана, перемикається на іншу вкладку, відкриває нове вікно або навіть видає підозрілі звуки (мікрофон також активний), організатори отримують звіт про “порушення” під час тесту.





AGAT проходитиме лише один раз — 28 лютого 2026 року з 13:00 до 14:00 за східним часом США (з 20:00 до 21:00 за київським часом). Формат стандартизований: усі проходять тест одночасно, щоб мінімізувати ризик шахрайства. На сайті проєкту вже розміщено справжню пригодницьку гру 1980-х років (назву не розкривають).

Успішне проходження винагородять дипломом. Розробники підкреслюють, що це більше, ніж просто ачивка в профілі — це підтвердження витримки та кмітливості.

AGAT — не перший експеримент студії. Раніше Woe Industries створювала нестандартні браузерні проєкти на кшталт FromSoft Word (де помилка в тексті “вбиває” персонажа) та Myst FPS — версію Myst із шутер-елементами.

