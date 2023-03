Демони, зброя та важкий метал на фоні — культова пригодницька гра Myst ще ніколи не виглядала так жахливо, як у браузерній версії FPS

Myst, одна з культових пригодницьких ігор усіх часів, відома своїм медитативним характером і глибокодумною оповіддю. Але якщо прибрати усю цю самітну та загадкову атмосферу дослідження острова, а натомість додати демонів та зброю?

Це, схоже, вийшло зробити у Пітера Ганнінгсена і Стівена Нассома з команди Woe Industries. У їхньому варіанті гри Myst у вигляді шутера від першої особи ви просто переходите від одного статичного екрана до іншого і розстрілюєте демонічних істот. Ці дії повторюються знову і знову, доки ви не подолаєте сотню ворогів. На фоні в цей час грає важкий метал, де подекуди хтось викрикує слово «Myst».

Якщо ви впораєтеся із завданням, то побачите жартівливе повідомлення про приєднання до Mensa International — клубу для людей з високим IQ.

Креативний директор Cyan Worlds — розробника франшизи Myst, включно із майбутнім римейком Riven — відреагував на гру у Twitter коментарем «Вони це зробили! Ідеально».

They did it! PERFECTION.

MYST: The First Person Shooter:https://t.co/UxfXUdhq2L

— Eric A Anderson (@edoublea) March 13, 2023