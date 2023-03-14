Демони, зброя та важкий метал на фоні — культова пригодницька гра Myst ще ніколи не виглядала так жахливо, як у браузерній версії FPS

Myst, одна з культових пригодницьких ігор усіх часів, відома своїм медитативним характером і глибокодумною оповіддю. Але якщо прибрати усю цю самітну та загадкову атмосферу дослідження острова, а натомість додати демонів та зброю?

Це, схоже, вийшло зробити у Пітера Ганнінгсена і Стівена Нассома з команди Woe Industries. У їхньому варіанті гри Myst у вигляді шутера від першої особи ви просто переходите від одного статичного екрана до іншого і розстрілюєте демонічних істот. Ці дії повторюються знову і знову, доки ви не подолаєте сотню ворогів. На фоні в цей час грає важкий метал, де подекуди хтось викрикує слово «Myst».

Якщо ви впораєтеся із завданням, то побачите жартівливе повідомлення про приєднання до Mensa International — клубу для людей з високим IQ.

Креативний директор Cyan Worlds — розробника франшизи Myst, включно із майбутнім римейком Riven — відреагував на гру у Twitter коментарем «Вони це зробили! Ідеально».

They did it! PERFECTION. MYST: The First Person Shooter:https://t.co/UxfXUdhq2L — Eric A Anderson (@edoublea) March 13, 2023

Раніше Woe Industries вже створювала мініігри в подібному стилі, включно з Food Poisoning: The Game, яку представляє як «гру про злочинність, свободу та розривну діарею», та Chris Pratt is Super Mario.

Myst — культова відеогра у жанрі графічного квесту, розроблена братами Робіном та Рендом Міллерами, стала зразком створення пригодницьких ігор, започаткувавши згодом цілу низку схожих проєктів. Успіх гри дозволив створити цілий Myst-ігросеріал, що містить чотири (в якомусь сенсі навіть п’ять) продовження. Сюжет гри був покладений в основу кількох художніх творів.

Myst разом із продовженнями розійшовся по світу тиражем близько 12 млн копій — впродовж довгого часу це був найбільший тираж серед комп’ютерних ігор. Це досягнення згодом першою перевершила The Sims.

Цього року Myst відсвяткує своє 30-річчя — ймовірно, на честь цієї події на iOS випустять її ремайстер. Myst Mobile заснована на ремайстері оригінальної гри, випущеному останніми роками для гарнітур Oculus та ПК. Новий порт Myst Mobile підтримує смартфони iPhone та планшети iPad з процесором A12 Bionic та новіше. Таким чином, гру можна буде запускати на iPhone XS, XS Max, XR та новіше, а також на iPad 8-го покоління, iPad Air 3-го покоління та iPad Mini 5-го покоління та новіше.

Джерело: Escapistmagazine, Polygon