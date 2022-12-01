Spotify Wrapped 2022: кращі виконавці, пісні та подкасти платформи. А також можливість підбити власні “музичні” підсумки року

Spotify Wrapped вже давно дозволяє користувачам переглянути аналітику щодо їх власних річних музичних уподобань, а нині публікує і загальну статистику платформи щодо найпопулярніших виконавців та їх творів.
Особистий звіт у Spotify Wrapped 2022
Крім аналітики для користувачів (яких у Spotify нині 456 мільйонів), яка показує особисті уподобання кожного щодо виконавців, пісень, альбомів та подкастів у 2022 році, платформа пропонує топпереліки за жанрами, піснями та подкастами, а також підраховує загальну кількість хвилин, які ви провели у застосунку. Однак цього року у Spotify Wrapped додають (чи повертають) ще кілька цікавих функцій:
- Музична індивідуальність
Функція аналізує те, як ви слухаєте твори, і призначає вам одну з 16 приємних категорій, наприклад “Авантюрист”, “Фан” чи “Спеціаліст”.
- Аудіодень
Новий Wrapped також містить розбивку звичок слухачів протягом дня, розбираючи музичні настрої, до яких ви тяжієте вранці, вдень і ввечері.
Як переглянути аналітику: ознайомитись зі статистикою щодо ваших власних цьогорічних уподобань у Spotify можна просто у мобільному застосунку, обравши відповідну картку (якщо функція не відображається — оновіть його або введіть у пошуку “Wrapped”).
- Повідомлення від зірок
Також Spotify повертає звернення виконавців, у яких такі зірки, як Тейлор Свіфт, Біллі Айліш і J Balvin, дякують своїм шанувальникам за те, що ті допомогли їм потрапити на Spotify Wrapped.
Spotify Wrapped 2022 (світ)
- Найпопулярніші виконавці
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- Drake
- The Weeknd
- BTS
Співак, репер і автор пісень з Пуерто-Рико Bad Bunny з 2020 року зберігає свою корону виконавця, який найбільше транслюється у світі. Жоден інший артист ніколи не досягав таких результатів на платформі, тому Spotify навіть присвятила йому “вподобайку”.
- Найпопулярніші альбоми
- Un Verano Sin Ti (Bad Bunny)
- Harry’s House (Harry Styles)
- SOUR (Olivia Rodrigo)
- = (Ed Sheeran)
- Planet Her (Doja Cat)
- Найпопулярніші пісні
- “As It Was” (Harry Styles)
- “Heat Waves” (Glass Animals)
- “STAY (Justin Bieber, The Kid LAROI)
- “Me Porto Bonito” (Bad Bunny, Chencho Corleon)
- “Tití Me Preguntó” (Bad Bunny)
- Найпопулярніші подкасти
- The Joe Rogan Experience
- Call Her Daddy
- Anything Goes with Emma Chamberlain
- Case 63 (All Languages)
- Crime Junkie
- Найпопулярніші K-Pop виконавці
- BTS
- BLACKPINK
- TWICE
- Stray Kids
- SEVENTEEN
- Пісні з найпопулярнішими текстами
- “Heat Waves” by Glass Animals
- “Heather” by Conan Gray
- “I Love You So” by The Walters
- “Summertime Sadness” by Lana Del Rey
- “Somewhere Only We Know” by Keane
- Виконавці, пісні яких найчастіше поширювали у соцмережах
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Bad Bunny
- BTS
- Lana Del Rey
- Найпопулярніші виконавці у Spotify’s Global EQUAL Playlist
- Sara James
- Shania Twain
- Evangelia
- Avril Lavigne
- Ethel Cain
Spotify Wrapped 2022 (Україна)
- Топ українських артистів
- KALUSH, Kalush Orchestra
- SKOFKA
- Океан Ельзи
- Валентин Стрикало
- Jerry Heil
- Топ українських треків
- Stefania (Kalush Orchestra)
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Додому (KALUSH, SKOFKA)
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Калуські Вечорниці (KALUSH, Tember Blanche)
- Вова (Мюслі UA)
- Файна (KALUSH, SKOFKA)
Додатково Spotify пропонує розбивку за жанрами: український реп, рок і поп 2022 року. З повним переліком кращих пісень і виконавців в Україні можна ознайомитись тут.