Spotify Wrapped 2022: кращі виконавці, пісні та подкасти платформи. А також можливість підбити власні “музичні” підсумки року

Spotify Wrapped вже давно дозволяє користувачам переглянути аналітику щодо їх власних річних музичних уподобань, а нині публікує і загальну статистику платформи щодо найпопулярніших виконавців та їх творів.

Особистий звіт у Spotify Wrapped 2022

Крім аналітики для користувачів (яких у Spotify нині 456 мільйонів), яка показує особисті уподобання кожного щодо виконавців, пісень, альбомів та подкастів у 2022 році, платформа пропонує топпереліки за жанрами, піснями та подкастами, а також підраховує загальну кількість хвилин, які ви провели у застосунку. Однак цього року у Spotify Wrapped додають (чи повертають) ще кілька цікавих функцій:

Музична індивідуальність

Функція аналізує те, як ви слухаєте твори, і призначає вам одну з 16 приємних категорій, наприклад “Авантюрист”, “Фан” чи “Спеціаліст”.

Аудіодень

Новий Wrapped також містить розбивку звичок слухачів протягом дня, розбираючи музичні настрої, до яких ви тяжієте вранці, вдень і ввечері.

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Як переглянути аналітику: ознайомитись зі статистикою щодо ваших власних цьогорічних уподобань у Spotify можна просто у мобільному застосунку, обравши відповідну картку (якщо функція не відображається — оновіть його або введіть у пошуку “Wrapped”).

Повідомлення від зірок

Також Spotify повертає звернення виконавців, у яких такі зірки, як Тейлор Свіфт, Біллі Айліш і J Balvin, дякують своїм шанувальникам за те, що ті допомогли їм потрапити на Spotify Wrapped.

Spotify Wrapped 2022 (світ)

Найпопулярніші виконавці

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS

Співак, репер і автор пісень з Пуерто-Рико Bad Bunny з 2020 року зберігає свою корону виконавця, який найбільше транслюється у світі. Жоден інший артист ніколи не досягав таких результатів на платформі, тому Spotify навіть присвятила йому “вподобайку”.

Найпопулярніші альбоми

Un Verano Sin Ti (Bad Bunny) Harry’s House (Harry Styles) SOUR (Olivia Rodrigo) = (Ed Sheeran) Planet Her (Doja Cat)

Найпопулярніші пісні

“As It Was” (Harry Styles) “Heat Waves” (Glass Animals) “STAY (Justin Bieber, The Kid LAROI) “Me Porto Bonito” (Bad Bunny, Chencho Corleon) “Tití Me Preguntó” (Bad Bunny)

Найпопулярніші подкасти

The Joe Rogan Experience Call Her Daddy Anything Goes with Emma Chamberlain Case 63 (All Languages) Crime Junkie

Найпопулярніші K-Pop виконавці

BTS BLACKPINK TWICE Stray Kids SEVENTEEN

Пісні з найпопулярнішими текстами

“Heat Waves” by Glass Animals “Heather” by Conan Gray “I Love You So” by The Walters “Summertime Sadness” by Lana Del Rey “Somewhere Only We Know” by Keane

Виконавці, пісні яких найчастіше поширювали у соцмережах

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny BTS Lana Del Rey

Найпопулярніші виконавці у Spotify’s Global EQUAL Playlist

Sara James Shania Twain Evangelia Avril Lavigne Ethel Cain

Spotify Wrapped 2022 (Україна)

Топ українських артистів

KALUSH, Kalush Orchestra SKOFKA Океан Ельзи Валентин Стрикало Jerry Heil

Топ українських треків

Stefania (Kalush Orchestra) Додому ( KALUSH, SKOFKA) Калуські Вечорниці ( KALUSH, Tember Blanche) Вова (Мюслі UA) Файна ( KALUSH, SKOFKA)

Додатково Spotify пропонує розбивку за жанрами: український реп, рок і поп 2022 року. З повним переліком кращих пісень і виконавців в Україні можна ознайомитись тут.