Новини Софт 29.11.2023 о 11:53 comment views icon

Apple Music Replay повертається — із підсумком ваших музичних вподобань 2023-го року

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Replay створить анімований ролик із підбіркою ваших улюблених виконавців та пісень, а також підрахує кількість годин, яку ви загалом витратили на прослуховування музики цього року.

Загалом Apple Music Replay запропонує 7 діаграм, а також функцію відстеження етапів, яка показує, чи досягли ви певних цілей під час використання сервісу — як-от чи прослухали ви 1000 пісень і, чи входите до 100 найкращих слухачів свого улюбленого виконавця чи жанру.

Apple Music Replay повертається — із підсумком ваших музичних вподобань 2023-го року

Apple запустила Replay у 2019 році, і з того часу оновила функцію, яка стає все більше схожою Spotify Wrapped — хоча і не дозволяє так само легко ділитися діаграмами, які все ще пропонує через вебсторінку Apple Music.

Щоб переглянути свій Replay за 2023 рік, перейдіть на replay.music.apple.com і увійдіть за допомогою свого Apple ID.

Запуск Spotify Wrapped очікується на початку грудня й Apple, ймовірно, хотіла дати фору Replay, перш ніж його заглушить яскрава статистика Wrapped, яка активно поширюється в Instagram і X (раніше Twitter).

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