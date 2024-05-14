Підтримай збір на РЕБ для 130 батальйону ТРО — розігруємо відому марку з підписом автора

Друзі, разом із Благодійним фондом “Вільні люди” розпочинаємо черговий збір та аукціон в рамках нашої ініціативи “Аукціон відплати” — збір на РЕБ для 130-го батальйону ТрО.

Реквізити

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8AzzjBvT2

Картка банки: 5375 4112 1324 2154

Ціль: 120 000 грн

Аукціон

Аукціон буде проводитись з 14-го по 28 травня.

В цей період поповни банку на будь-яку суму і той, хто закине найбільше, отримає лот.

Не забувайте, що підтримати збір можна і без участі в аукціоні.

Навіть невеличка сума важлива і наблизить нас до цілі!



Лот цього аукціону — марка з славзнозвісним посилом “руского воєнного корабля” туди, де він пізніше і опинився. Унікальність лоту ще й в тому, що його підписав морпіх Грибов – той, хто безпосередньо і послав крейсер “Москва” у всім відомому напрямку 🙂

Що таке РЕБ і для чого його використовують

РЕБ — це, по суті, засіб, який створює перешкоди для звʼязку між оператором та усією зброєю з

радіоелектронним обладнанням: БпЛА, системою ППО чи артилерією. Також такі пристрої «придушують» мобільний та супутниковий звʼязок, щоб дезорієнтувати ворога.

130-й Батальйон

130-й Батальйон входить до складу 112-ї Окремої Бригади Територіальної Оборони м. Києва.

Це кадроване формування Сил територіальної оборони, що перебуває у складі Регіонального управління «Північ» Сил ТрО.

У 2022 році під час російського вторгнення в Україну бійці 112-ї БТрО із ПТРК «Стугна» спалили п’ять одиниць російської техніки під час бою біля села Скибин на Київщині. Було знищено два танки, БМП, БТР та броньований автомобіль. 130-й окремий батальйон ТрО брав участь у битві за Бахмут та Білогорівку на Луганщині. Брали участь у звільненні Харківської області та Київської області, зокрема м.Ірпінь

130-й окремий батальйон сил ТрО ЗСУ займає особливе місце в історії України, бо він став першим батальйоном зі складу Територіальної оборони, який отримав Бойовий Прапор від Президента України.

Ось один з епізодів їх героїчного шляху:

Воїни тероборони спільно з аеророзвідкою та артилерією ЗСУ виявили і знищили командний пункт російських окупантів. Зазначається, що спочатку враження вогнем живої сили ворога демаскувало штаб, де намагалися укритися від обстрілу російські загарбники. Координати виявленої бази були оперативно передані артилерії і двома влучними пострілами будівлю знищили разом із командним складом ворога. За даними розвідки, втрати супротивника становлять 15 осіб.

В 130-му батальйоні відзначили, що командний пункт був облаштований на околиці населеного пункту. Завдяки його знешкодженню були зруйновані наміри росіян атакувати українські позиції, тож на певний час наступ було зупинено.